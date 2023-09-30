Нефтегаз установил срок до 5 октября: что нужно сделать украинцам

Платеж за потребленный газ. Фото: Новини.LIVE

Нефтегаз Украины просит передать показатели счетчика за использованный газ включительно до 5 октября. И сделать это можно удобным способом — через онлайн-сервис.

Об этом сообщили в пресс-службе Нефтегаза.

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У компании просят всех потребителей передать показатели счетчика за газ до 5 октября.

"С сегодняшнего дня и в течение следующей недели, а именно до 5 октября, вы можете передавать показания счетчика за потребленный газ", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние полгода российский монополист "Газпром" сократил добычу природного газа на 25%. В компании связывают нелестную статистику с "политически мотивированными решениями" многих стран по отказу от российского ресурса.

Согласно отчету за первое полугодие текущего года объем добычи природного и попутного газа на территории России составил 179,45 млрд кубометров.