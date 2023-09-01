Газпром суттєво недоотримав доходів — основні причини

Працівник Газпрому. Фото: google.com

Обсяг чистого доходу російського Газпрому з початку 2023 року суттєво скоротився. Такі наслідки різкого зниження обсягів постачання "блакитного палива" у країни Європи.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ на основі аналізу звітності газового монополіста.

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Як впали доходи Газпрому

Як зазначається, обсяг чистого прибутку становив станом на середину поточного року 296 млрд рублів. Показник у вісім разів менший за суму, отриману за цей же період у 2022 році — 2,5 трлн рублів.

Експерти називають причиною таких негативних показників — різке падіння виручки від експорту природного газу. Вплинуло також скорочення транспортування палива газотранспортною системою разом зі зростанням потужностей самої системи після запуску газогонів, що не запрацювали, для "Північного потоку-2".

"Різке падіння виручки від експортних продажів газу на тлі зростання витрат і капітальних вкладень призвели до того, що газовий бізнес Газпрому — кореневий елемент діяльності групи — у першому півріччі виявився збитковим", — пишуть ЗМІ.

Аналітики прогнозують погіршення стану справ у Газпромі з огляду на очікуване зниження цін на "блакитне паливо" у Європі.

Водночас у компанії вважають, що падіння доходу до мінімуму за останні три роки сталося під впливом курсових різниць за фінансовими статтями в 567 млрд рублів через падіння курсу рубля на 24% до долара. Мовляв, скорочення експорту у ЄС частково компенсувало нарощення постачань у Китай, які надалі зростають у рамках контрактних зобов'язань.

За інформацією агенції Bloomberg, дохід Газпрому впав саме через різке скорочення обсягів постачання газу у європейські країни. Результат за січень-червень виявився нижчим за середньоринковий прогноз у 363 млрд рублів.

Зараз Газпром не розкриває середню експортну вартість, а також обсяги експорту природного газу. За оцінками ЗМІ, експорт у Європу в першому півріччі міг бути на рівні 16,1 млрд куб. м., у Туреччину — 9 млрд куб. м., у Китай — 11,1 млрд куб. м.

Що ще варто знати

Нагадаємо, наслідком широких антиросійських санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну, стало, зокрема, повільне, але стале ослаблення рубля. Як результат, рубль увійшов до трійки найслабших валют світу та наразі лідирує за волатильністю.

12 серпня курс рубля обвалився до сотні за долар. Більш значне падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, невдовзі після початку російської агресії проти України.