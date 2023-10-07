Названо область України, де тариф на водопостачання зросте на 80%

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

Комунальні платежі в Україні постійно підіймаються. Так, в одній з областей України тариф на водопостачання зросте на 80%.

Про це повідомляє napensii.ua

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Де зростуть тарифи на воду

Відомо, що влада Первомайська Харківської області поінформувала про підвищення вартості водопровідних послуг. Підвищення цін пояснили зростанням вартості електроенергії.

Таким чином, тарифи, згідно з прогнозом, будуть такими:

водопостачання — 40,16 гривні за кубічний метр — що на 80% більше від поточної ціни — 22,49 гривні за кубічний метр.

каналізація — 58,54 гривні за куб метр, ймовірно, збільшиться на 44%. Поточна вартість цього тарифу — 40,56 гривні за кубічний метр.

Також повідомляється, що жителі громади мають право спробувати оскаржити це рішення.

Чому тарифи підвищуються

У повідомленні зазначається, що урядові структури обмежили можливість підняття тарифів на опалення та газорозподіл. Заморожування буде актуальним наступні шість місяців за умови продовження військової ситуації.

Водночас вартість електрики та водопостачання регулятор має право коригувати. Оскільки не всі водоканали під контролем НКРЕКУ, вони можуть на власний розсуд коригувати вартість тарифів. Ці постачальники, які працюють без ліцензії, безпосередньо підпорядковуються локальній адміністрації.

Нагадаємо, що не платити під час війни за житлово-комунальні послуги можуть усі громадяни, які понад 30 днів не проживали у своїй квартирі чи будинку. Втім, воєнний стан не звільняє українців від сплати комунальних послуг.