Названа область Украины, где тариф на водоснабжение вырастет на 80%

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные платежи в Украине непрерывно поднимаются. Так, в одной из областей Украине тариф на водоснабжение вырастет на 80%.

Об этом сообщает napensii.ua

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Известно, что власти Первомайска Харьковской области проинформировали о повышении стоимости водопроводных услуг. Повышение цен объяснили ростом стоимости электроэнергии.

Таким образом, тарифы, согласно прогнозу, будут следующими:

водоснабжение — 40,16 гривен за кубический метр — что на 80% больше текущей цены — 22,49 гривны за кубический метр.

канализация — 58,54 гривны за куб метр, вероятно, увеличится на 44%. Текущая стоимость этого тарифа — 40,56 гривен за кубический метр.

Также сообщается, то жители громады имеют право попробовать обжаловать данное решение.

Почему тарифы повышаются

В сообщении указывается, что правительственные структуры ограничили возможность поднятия тарифов на отопление и газораспределение. Замораживание будет актуально следующие шесть месяцев при условии продления военной ситуации.

Вместе с тем, стоимость электричества и водоснабжения регулятор вправе корректировать. Так как не все водоканалы под контролем НКРЭКУ, они могут на свое усмотрение корректировать стоимость тарифов. Эти поставщики, работающие без лицензии, напрямую подчиняются локальной администрации.

Напомним, что не платить во время войны за жилищно-коммунальные услуги могут все граждане, которые более 30 дней не проживали в своей квартире или доме. Впрочем, военное положение не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг.