Нові правила повірки лічильників: для кого вона необов'язкова

Повірка лічильників. Фото: Новини.LIVE

Раніше повірка лічильника була обов'язковою. Проте, на початку воєнного стану цю процедуру скасували і лише зараз вирішили частково повернути.

Новини.LIVE зібрали поради щодо повірки лічильників.

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Чи на часі такі перевірки

Влітку уряд поновив обов'язкову повірку лічильників. З червня поточного року, громадяни, у яких настав термін виконання цієї процедури, мають здійснити її протягом трьох місяців після закінчення прийдешнього опалювального сезону.

Завдяки повірці лічильників, ви значно менше сплачуватимете за комуналку. Згідно з постановою, якщо процедура не відбувається вчасно, обсяг спожитої сировини вираховується за нормами споживання.

Як проходить повірка

Переважно ця процедура займає до 5 днів. Пристрій обов'язково знімають та завіряють спеціалісти.

Наголосимо, що демонтаж та подальший монтаж мають відбуватися виключно, у присутності споживача. Спеціаліст складає відповідний акт про виконання процедур.

Після монтажу потрібно обов'язково запломбувати лічильник. Ця процедура завіряється за допомогою документів, один екземпляр акту зберігається у вас, інший у регулятора

Кому не потрібно проходити повірку:

громадянам, що проживають на тимчасово окупованій території. Повірка може не відбуватися до кінця воєнного стану і через 3 місяці після нього;

особам, які проживають на території активних бойових дій. Процедуру можна відкласти до закінчення воєнного стану і протягом 6 місяців після нього.

Зазначимо, що газові та електролічильники обслуговуються за рахунок постачальника. А з водомірами — складніше. Зараз тарифи на воду не містять включену у вартість ціну такого роду процедур. Тому повірку водоміра оплачує споживач.

Виключення бувають коли, коли співвласники багатоквартирного будинку не підписують індивідуальні договори, а вносять кошти за абонентське обслуговування. Тоді ці гроші покривають повірку.

Нагадаємо, що про зміни в оплаті комунальних послуг не так давно повідомив Нафтогаз.