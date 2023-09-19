Нафтогаз попередив про зміни в оплаті за комунальні послуги — що треба знати

Прилад обліку. Фото: google.com

У газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" попереджають про зміни в оплаті рахунків за спожите "блакитне паливо". Йдеться про клієнтів Київської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.

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Як тепер платити за газ

Як повідомляють представники "Нафтогазу", тепер сервіс 104.ua вже не дійсний у Київській області. Водночас, тарифи на розподіл газу та реквізити для оплати за послугу — не змінились, тільки способи передачі показань приладів обліку.

Зазначається, що переплата АТ "Київоблгаз" збережеться, її перерахують у платіжки "Нафтогазу". Розраховуватися за послугу з розподілу "блакитного палива" необхідно до 20 числа щомісяця.

"З 1 по 5 число кожного місяця зробити це можна в особистому кабінеті gas.ua, натиснувши кнопку "Передати показання", у чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджері Фейсбук, також натиснувши кнопку "Передати показання", — заявили у "Нафтогазі".

Причини відповідних змін

У компанії пояснили, що в червні "Львівгаз", "Київоблгаз" та "Житомиргаз" увійшли до групи "Нафтогаз". Це було вимушеним кроком. Уряд продовжив "Нафтогазу" статус "постачальника останньої надії".

Завдяки цьому передача природного газу відбуватиметься безперебійно до кінця дії періоду воєнного стану. Для клієнтів відповідні зміни будуть практично не помітні.

Як передати дані лічильника

Експерти радять фіксувати показання лічильника щомісяця з 28 по 5-те число. Способів передачі показників є кілька:

особисто, через контролера;

в електронному кабінеті на my.gas.ua;

через SMS-повідомлення;

у месенджерах Viber та Telegram.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.

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