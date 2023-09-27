Новые правила проверки счетчиков: для кого она не обязательна

Проверка счётчиков. Фото: Новини.LIVE

Раньше поверка счетчика была обязательной. Однако в начале военного положения эту процедуру отменили и только сейчас решили частично вернуть.

Новини.LIVE собрали советы касательно поверки счетчиков.

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Нужны ли такие проверки

Летом правительство возобновило обязательную поверку счетчиков. С июня текущего года граждане, у которых настал срок выполнения этой процедуры, должны выполнить её в течении трёх месяцев после окончания грядущего отопительного сезона.

Благодаря поверке счётчиков, вы будете гораздо меньше платить за коммуналку. Согласно постановлению, если процедура не проходит вовремя, объём потребленного сырья высчитывается по нормам потребления.

Как проходит проверка

В основном эта процедура занимает до 5 дней. Устройство обязательно снимают и заверяют специалисты.

Отметим, что демонтаж и последующий монтаж должны производиться исключительно в присутствии потребителя. Специалист составляет соответствующий акт о выполнении процедур.

После монтажа нужно обязательно запломбировать счетчик. Эта процедура заверяется с помощью документов, один экземпляр акта хранится у вас, другой у регулятора

Кому не нужно проходить проверку

гражданам, проживающим на временно оккупированной территории. Поверка может не происходить до конца военного положения и спустя 3 месяца после него;

лицам, проживающим на территории активных боевых действий. Процедуру можно отложить до окончания военного положения и в течение 6 месяцев после него.

Газовые и электросчётчики обслуживаются за счет поставщика. А с водомерами – сложнее. Сейчас тарифы на воду не содержат включения в стоимость такого рода процедур. Потому проверку водомера оплачивает потребитель.

Исключения бывают, когда совладельцы многоквартирного дома не подписывают индивидуальные договоры, а вносят средства за абонентское обслуживание. Тогда эти деньги покрывают проверку.

Напомним, что об изменениях в оплате коммунальных услуг недавно сообщил Нафтогаз.