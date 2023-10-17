Тарифи у жовтні вразять — скільки українці заплатять за газ

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Європі продовжують зростати ціни на природний газ, які сягають позначки у 526 доларів за одну тисячу метрів кубічних, що більше за останні півтора тижня на майже на 50%. Водночас в Україні ціни на газ у жовтні приємно вразять стабільністю.

Про це інформує профільний портал "ГазПравда".

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Тарифи постачальників у жовтні

Оскільки в країні немає єдиного тарифу на блакитне паливо, газопостачальники визначають власну вартість ресурсу. Найменше у жовтні пропонує компанія "ЕРУ Людям" — 7,7 грн за кубометр, найбільше "СвітлоГаз" — 9,99 грн.

Річні тарифні пропозиції встановлені до 1 травня наступного року включно. У зв'язку з цим ціни залишаться такими ж мінімум до кінця опалювального сезону 2023/2024.

"Крім того, 22 серпня Кабінет міністрів продовжив дію PSO (спеціальних зобов'язань) на ринку природного газу. Що дозволить зберегти без змін тарифи на тепло", — наголошує видання.

Оновлені тарифи газопостачальників виглядають так:

"ЕРУ Людям" — 7,7 грн за куб.м;

"Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за куб.м;

"Нафтогаз" — 7,96 грн за куб.м;

"Тернопільоблгаззбут" — 7,96 грн за куб.м;

"Прикарпатий енерго трейд" — 7,98 грн за куб.м;

"Полтавагаззбут" — 7,99 грн за куб.м;

"Галнафтогаз" — "Окко контракт" — 7,99 грн за куб.м;

"Львівенергозбут" — 8,20 грн за куб.м;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;

"Асканія енерджі"— 9,95 грн куб.м;

"СвітлоГаз" — 9,99 грн за куб.м.

У Нафтогазі не виключають, що після зими відбудеться перегляд розцінок на газ. Серед причин — очікування міжнародних партнерів на проведення Україною низки реформ з лібералізації тарифів, зокрема, у газовій сфері.

Ціни на газ у ЄС

На ціни на газ у Європі останнім часом суттєво вплинули події на Близькому Сході із нападом радикального палестинського ісламістського воєнізованого угруповання ХАМАС на Ізраїль. Через масовану атаку видобуток газу на родовищі Тамар у східному Середземномор'ї, яким керує американська компанія Chevron, було зупинено.

З 7 жовтня 2023 року ціна на ресурс додала майже 50%. 17 жовтня вартість на "блакитного палива" на газовому хабі TTF (Нідерланди) в перерахунку на 1000 м³ становить 526,1 долара.

Джерело: Мінфін

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Також ми писали, коли в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Додамо, що експерти назвали економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги. Нині на більшість з них встановлено мораторій.