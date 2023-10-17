Тарифы в октябре поразят – сколько украинцы заплатят за газ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Европе продолжают расти цены на природный газ, достигающие отметки в 526 долларов за одну тысячу кубических метров, что больше за последние полторы недели почти на 50%. В то же время в Украине цены на газ в октябре приятно удивят стабильностью.

Об этом сообщает профильный портал "ГазПравда".

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Тарифы поставщиков в октябре

Поскольку в стране нет единого тарифа на голубое топливо, газопоставщики определяют собственную стоимость ресурса. Меньше всего в октябре предлагает компания "ЭРУ Людям" — 7,7 грн за кубометр, больше всего "СвитлоГаз" — 9,99 грн.

Годовые тарифные предложения установлены до 1 мая следующего года. В связи с этим цены останутся такими же минимум до конца отопительного сезона 2023/2024.

"Кроме того, 22 августа Кабинет министров продлил действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа. Что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло", — отмечает издание.

Обновленные тарифы газопоставщиков выглядят так:

"ЭРУ Людям" — 7,7 грн за куб.м;

"Энерджи трейд групп" — 7,799 грн за куб.м;

"Нафтогаз" — 7,96 грн за куб.м;

"Тернопольоблгазсбыт" — 7,96 грн за куб.м;

"Прикарпатый энерго трейд" — 7,98 грн за куб.м;

"Полтавагасбыт" — 7,99 грн за куб.м;

"Галнефтегаз" — 7,99 грн за куб.м;

"Львовэнергосбыт" — 8,20 грн за куб.м;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;

"Аскания энергии" — 9,95 грн куб.м;

"СвитлоГаз" — 9,99 грн за куб.м.

В Нафтогазе не исключают, что после зимы состоится пересмотр расценок на газ. Среди причин — ожидания международных партнеров на проведение Украиной ряда реформ по либерализации тарифов — в частности, в газовой сфере.

Цены на газ в ЕС

На цены на газ в Европе в последнее время оказали существенное влияние события на Ближнем Востоке с нападением радикальной палестинской исламистской военизированной группировки ХАМАС на Израиль. Из-за массированной атаки добыча газа на месторождении Тамар в восточном Средиземноморье под управлением американской компании Chevron была остановлена.

С 7 октября 2023 года цена на ресурс прибавила почти 50%. 17 октября стоимость "голубого топлива" на газовом хабе TTF (Нидерланды) в пересчете на 1000 м³ составляет 526,1 доллара.

Источник: Минфин

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