Тарифи зростуть — експерти розповіли, коли і як підвищаться ціни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні тарифи на житлово-комунальні послуги можуть істотно підвищитися. Зокрема, ціни на природний газ та електроенергію можуть зрости у кілька разів.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у Telegram.

Читайте також:

Як зміняться тарифи

Як зазначається, експерт проаналізував сценарій USAID, який стосується виведення української енергетичної системи з глибокої боргової ями. Відповідно до нього, влада відмовиться від механізму ручного обмеження вартості на послуги ЖКГ для населення. Через це "блакитне паливо" та електропостачання підвищиться у вартості утричі.

За його словами, все це збираються покрити житловими субсидіями із державного бюджету.

"Ви розумієте, що жодних реформ не буде. Нас чекають повні злидні при таких реформах", — зауважує експерт.

Згідно з його прогнозом, у майбутньому загальна вартість житлово-комунальних послуг для домогосподарств підвищиться у 2,5 раза. Тобто більшості доведеться віддавати всю свою заробітну плату тільки на те, щоб заплатити за комунальні послуги.

За його підрахунками, сукупна сума у комунальній квитанції становитиме 300-350 доларів. Тоді як в Україні приблизно такий же розмір середньої зарплати українців.

Водночас, якщо ціна на електрику зросте утричі, то українці платитимуть як у Чехії, де зарплати у п'ять разів більші, аніж в Україні.

Коли зростуть ціни на "комуналку"

Уряд на час воєнного стану встановив заборону на підвищення трьох комунальних тарифів. Йдеться про природний газ, гаряче водопостачання та опалення. Мораторій можуть скасувати з 2025 року, відповідно до прогнозів Національного банку України (НБУ).

У Нацбанку розраховують, що скасування заборони не буде одномоментним, мораторій зніматимуть поступово упродовж кількох років, при цьому із розширенням соціальної підтримки найбільш незахищених громадян.

Інші комунальні послуги, на які не поширюється заборона, почнуть дорожчати раніше. Йдеться про холодне водопостачання та електроенергію.

Більше про тарифи

Нагадаємо, в українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

Також ми писали, що в країні минулого місяця суттєво подорожчала електрична енергія для бізнесу. Середньозважена вартість купівлі-продажу на "ринку на добу наперед" (РДН) підскочила на 23,5%.