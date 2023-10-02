Опалювальний сезон 2023: якою має бути оптимальна температура у квартирі

Дівчина у светрі з псом біля обігрівача. Фото: freepik.com

Під час опалювального сезону температура у квартирі залежить не лише від рекомендацій влади та умов життя, а й від вподобань мешканців. Відтак, хтось любить жити в прохолодному приміщенні, а хтось спить, мало не обіймаючи обігрівач. Стало відомо, якою є оптимальна температура для власного комфорту.

Про це повідомляє Pro Гроші.

Читайте також:

Комфортна температура для проживання

Зазначається, що від збільшення температури в кімнаті пропорційно залежить кількість спожитої енергії для опалення. Для багатьох комфортною є температура +18-20 градусів, однак відповідно до документа "Про затвердження правил надання послуг з надання теплової енергії та типових договорів щодо надання послуг постачання теплової енергії", нормативною температурою є не менше +20 градусів.

У зимовий період температура в місцях, де також є діти, люди поважного віку й особи зі слабким здоров'ям, має бути приблизно +20-25 градусів.

Крім того, важливим є й регулювання температури для сну, що теж має свої рекомендації в поєднанні з вологістю повітря в приміщенні.

"Найкомфортніша температура у приміщенні для сну — від +18 до +24 градусів з вологістю повітря від 55% до 70%", — вважає видання.

Однак температура в квартирі в опалювальний сезон залежить від ваших вподобань та умов перебування. Найголовніше почувати себе комфортно, аби не замерзнути взимку.

Підготовка України до зими 2023-2024

Нагадаємо, що з настанням холодів все частіше виникає питання, коли стануть гарячими батареї в оселях українців. Чи вистачить газу для обігріву помешкань? Та чи готова взагалі енергетична система країни до чергового блекауту?

Також ми писали, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи очікують різкого зростання споживання електроенергії зимою порівняно з минулим роком. Також висловив припущення щодо можливих масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі з боку російських окупантів. Водночас Україна готується до різних сценаріїв.

Додамо, що цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. У випадку повторного обстрілу енергооб'єктів енергетики розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень.