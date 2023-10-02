Отопительный сезон 2023: какой должна быть оптимальная температура в квартире

Девушка в свитере с собакой возле обогревателя. Фото: freepik.com

Во время отопительного сезона температура в квартире зависит не только от рекомендаций власти и условий жизни, но и от предпочтений жителей. Следовательно, кто-то любит жить в прохладном помещении, а кто-то спит, чуть не обнимая обогреватель. Стало известно, какова оптимальная температура для собственного комфорта.

Об этом сообщает Pro Гроші.

Читайте также:

Комфортная температура для проживания

Отмечается, что от увеличения температуры в комнате пропорционально зависит количество потребленной энергии для отопления. Для многих комфортна температура +18-20 градусов, однако в соответствии с документом "Об утверждении правил предоставления услуг по предоставлению тепловой энергии и типовых договоров по предоставлению услуг поставки тепловой энергии", нормативной температурой является не менее +20 градусов.

В зимний период температура в местах, где также есть дети, люди преклонного возраста и лица со слабым здоровьем должна быть примерно +20-25 градусов.

Кроме того, важна и регулировка температуры для сна, что тоже имеет свои рекомендации в сочетании с влажностью воздуха в помещении.

"Самая комфортная температура в помещении для сна — от +18 до +24 градусов с влажностью воздуха от 55% до 70%", — считает издание.

Тем не менее температура в квартире в отопительный сезон зависит от ваших предпочтений и условий пребывания. Самое главное чувствовать себя комфортно, чтобы не замерзнуть зимой.

Подготовка Украины к зиме 2023-2024

Напомним, что с наступлением холодов все чаще возникает вопрос, когда станут горячими батареи в домах украинцев. Хватит ли газа для обогрева жилья? Но готова ли вообще энергетическая система страны к очередному блекауту?

Также мы писали, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, ожидают ли резкого роста потребления электроэнергии зимой по сравнению с прошлым годом. Также высказал предположение о возможных массированных ракетных атаках по энергетической инфраструктуре со стороны российских оккупантов. В то же время Украина готовится к разным сценариям.

Добавим, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. В случае повторного обстрела энергообъектов энергетики понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.