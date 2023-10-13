Нафтогаз пояснив, як уникнути проблем з оплатою рахунків новим клієнтам

Комунальні платіжки. Фото: Poltavagaz

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як уникнути проблем з оплатою рахунків новим клієнтам. Йдеться про тих українців, яких перевели на послуги компанії від інших газопостачальників.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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Проблеми з передачею показників лічильника

Як зазначається, деякі українці стикаються із неможливістю передачі показників лічильника після переходу на послуги Нафтогазу. Так у компанії прокоментували одну зі скарг, де йдеться про те, що "акаунт у 104.ua заблоковано, а платіжки не збереглися".

У зв'язку з цим Нафтогаз опублікував у Facebook інструкцію проте, як передати показники лічильника.

Там зазначили, що дізнатися особовий рахунок клієнти можуть:

у чаті GASUA, натиснувши на розділ "№ особового рахунку", де потрібно зазначити ЄІС-код;

на сайті gas.ua у пункті "Дізнатися номер рахунку", де необхідно вказати ЄІС-код.

EIC-кодом називають "персональний газовий номер" об'єкта газопостачання, тобто точки обліку об'єкта газопостачання. Такий код складається із 16 символів (літер та цифр). Як приклад: 56XM19A205987456.

Клієнти можуть знайти дані про ЕІС-код у кілька способів, зокрема:

через особистий кабінет оператора ГРС (облгаз) у розділі про особисті дані;

договір про постачання газу у паперовому вигляді (там міститься код);

рахунок за розподіл природного газу.

Як уникнути плутанини із сумами у платіжках

У компанії зауважують, що правильність сум у комунальних платіжках залежить від передачі абонентами даних про спожитий обсяг природного газу у визначений термін.

Так, якщо цього не зробити вчасно, газопостачальна компанія має право встановити відповідні показники самостійно. Їх буде визначено на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період попереднього року. У підсумку — це потім призведе до проблем у вигляді розбіжностей між цифрами у платіжці та реально спожитим обсягом газу.

Щоб запобігти такій ситуації й отримані обсяги ресурсу відповідали реальному споживанню, потрібно встигати надавати показники лічильника у період з 28-го по 5-те число кожного місяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про важливість своєчасного розрахунку українськими споживачами природного газу за послугу. Це убезпечує від отримання завищених сум у комунальних квитанціях, а також гарантує надійне надання послуги.

Раніше у Нафтогазі дали пояснення, як сформувати рахунки для оплати за газ, сплатити та отримати квитанцію для оформлення житлової субсидії. З таким питанням до компанії звертаються клієнти.