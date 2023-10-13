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Переход на услуги Нафтогаза: какие проблемы ждут украинцев

13 октября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз объяснил, как избежать проблем с оплатой счетов новым клиентам
Коммунальные платежки. Фото: Poltavagaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, как избежать проблем с оплатой счетов новым клиентам. Речь идет о тех украинцах, которых перевели на услуги компании от других газопоставщиков.

Об этом говорится на официальной странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Проблемы с передачей показателей счетчика

Как отмечается, некоторые украинцы сталкиваются с невозможностью передачи показателей счетчика после перехода на услуги "Нафтогаза". Так в компании прокомментировали одну из жалоб, где говорится, что "аккаунт в 104.ua заблокирован, а платежки не сохранились".

В связи с этим Нафтогаз опубликовал в Facebook инструкцию о том, как передать показатели счетчика.

Там отметили, что узнать счет клиенты могут:

  • в чате GASUA, нажав на раздел "№ лицевого счета", где нужно указать ЕИС-код;
  • на сайте gas.ua в пункте "Узнать номер счета", где необходимо указать ЕИС-код.

EИC-кодом называют "персональный газовый номер" объекта газоснабжения, то есть точки учета объекта газоснабжения. Такой код состоит из 16 символов (букв и цифр). В качестве примера: 56XM19A205987456.

Клиенты могут найти данные об ЭИС-коде несколько способов, в частности:

  • через личный кабинет оператора ГРС (облгаз) в разделе о личных данных;
  • договор о поставках газа в бумажном виде (там содержится код);
  • счет за распределение природного газа.

Как избежать путаницы с суммами в платежках

В компании отмечают, что правильность сумм в коммунальных платежках зависит от передачи абонентами данных о потребленном объеме природного газа в установленный срок.

Так, если этого не сделать вовремя, газоснабжающая компания имеет право установить соответствующие показатели самостоятельно. Они будут определены на основе месячного объема потребления за аналогичный период предыдущего года. В итоге это потом приведет к проблемам в виде расхождений между цифрами в платежке и реально потребленным объемом газа.

Чтобы предотвратить такую ситуацию и полученные объемы ресурса соответствовали реальному потреблению, нужно успевать предоставлять показатели счетчика в период с 28 по 5 число каждого месяца.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рассказали о важности своевременного расчета украинскими потребителями природного газа за услугу. Это предохраняет от получения завышенных сумм в коммунальных квитанциях, а также гарантирует надежное предоставление услуги.

Ранее в Нафтогазе дали объяснение, как сформировать счета для оплаты за газ, оплатить и получить квитанцию для оформления жилищной субсидии. С таким вопросом к компании обращаются клиенты.

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