Субсидії на комуналку — як нараховують допомогу у разі зміни складу родини

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.

Про це інформує пресцентр ПФУ.

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Як нараховується субсидія

За словами фахівців фонду, для призначення допомоги на оплату комунальних послуг кількість членів домогосподарства визначають на початку місяця, з якого призначають таку виплату. Це регулює пункт 24 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затверджене урядовою постановою від 21 жовтня 1995 року № 848.

У разі, якщо родині вже надають субсидію, а, наприклад, у середині місяця сталися зміни і число зареєстрованих у домогосподарстві громадян зменшилося, то розрахунок субсидії у жовтні ще здійснюватимуть на основі попередніх даних. Тобто будуть враховувати проживання саме колишньої кількості членів домогосподарства.

Проте з наступного місяця виплату надаватимуть на основі нових даних. У такому випадку потрібно знову звертатися в органи ПФУ, писати нову заяву та подавати оновлену декларацію про доходи.

"У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, особа, якій призначено субсидію, має протягом 30 календарних днів повідомити про це орган Пенсійного фонду України, який призначає субсидію", — уточнили у фонді.

Як дізнатися новий розмір субсидії

Дізнатися про новий розмір субсидії можна на порталі Міністерства соцполітики. Для цього необхідно:

зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири;

ввести прізвище та ім'я, номер паспорта, ІПН не потрібно;

підтвердити, що ви не є роботом, натиснути "Шукати".

Виникне віконце з відповідними даними щодо нарахування субсидії за конкретною адресою, на певний період, та у визначеному розмірі.

Варто зауважити, що субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону та розраховують на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня, на опалювальний період — з 1 жовтня по 30 квітня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді прокоментували рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.

Також ми писали, що уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.