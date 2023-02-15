Тарифи в Україні — чи підвищиться комуналка навесні

Підвищення тарифів на комуналку навесні: що кажуть експерти
В Україні на час воєнного стану введено мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Проте у владі заявили, що рішення можуть переглянути після опалювального сезону, оскільки тарифи виявились "дуже заниженими".
Про це пише видання KP.UA.
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Прогнози експертів
На думку енергетичного експерта Юрія Корольчука, підвищення тарифів в Україні є неминучим. Його реалізацію українці побачать вже навесні цього року. На його переконання, про це не потрібно говорити "натяками", адже питання доволі серйозне.
"Зараз це питання стоїть дуже гостро, і навіть дивно, що його згадують ніби мимохідь і суцільними натяками. Як тільки в інформаційному полі хтось акуратно торкається теми підвищення тарифів, опоненти відразу нагадують про позицію Зеленського, який обіцяв, що на період воєнного стану тарифи будуть заморожені. Тим часом, наскільки я знаю, це питання порушується на всіх переговорах", — цитує його KP.UA.
Фахівець переконаний, що залишення тарифів на нинішньому рівні означатиме продовження знищення підприємств Центренерго, Теплокомуненерго та атомної генерації.
На які послуги можуть підвищити тарифи
Очікується, що в країні можуть переглянути низку тарифів на комунальні послуги. У Національній комісії з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що це може статися після опалювального сезону.
Нацкомісія спільно з Міністерством енергетики вже працює над цим питанням. У НКРЕКП наголосили, що підвищення тарифів допомогло б підвищити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а аварійні відновлювальні роботи проводилися б ефективніше.
"Зараз уряд разом із нами, разом з Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоби розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання", — наголосили там.
Наприкінці 2022 року НКРЕКП ввела, а потім скасувала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Експерти кажуть, що це — питання часу, адже Нацкомісія може повернутися до розгляду цього питання.
Тим часом у низці українських міст місцева влада почала піднімати тарифи на воду, адже наділена таким правом. При цьому, подекуди тарифи підвищились удвічі (йдеться про населені пункти на Закарпатті).
Також у квітні поточного року може підвищитися ціна на природний газ. У Податковому комітеті ще на початку опалювального заявили про "невиправдано занижену ціну на "блакитне паливо", яка діятиме щонайменше до кінця сезону".
Послуги на вивезення сміття дорожчали у 2022 році. Тарифи продовжать зростати в інших областях. У Спілці споживачів комунальних послуг пояснили, що це пов'язано із зростанням цін на пально-мастильні матеріали.
Нагадаємо, раніше в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) просили Національну комісію з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відмовитися від планів суттєвого підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії. Там переконані, що таке рішення зажене економіку в глухий кут. Проте до них не дослухалися.
Раніше у "Нафтогазі України" пояснили, як правильно передавати дані газових лічильників, щоб їх зарахували облгази. Клієнти скаржилися на останніх за завищені ціни удвічі.