Тарифы в Украине — повысится ли коммуналка весной

В стране могут быть пересмотрены ряд тарифов на коммунальные услуги

В Украине во время военного положения введен мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако во власти заявили, что решение может быть пересмотрено после отопительного сезона, поскольку тарифы оказались "очень заниженными".

Об этом пишет издание KP.UA.

Прогнозы экспертов

По мнению энергетического эксперта Юрия Корольчука, повышение тарифов в Украине неизбежно. Его реализацию украинцы увидят уже весной этого года. По его убеждению, об этом не нужно говорить "намеками", ведь вопрос достаточно серьезный.

"Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и даже удивительно, что его вспоминают будто мимоходом и сплошными намеками. Как только в информационном поле кто-то аккуратно затрагивает тему повышения тарифов, оппоненты сразу напоминают о позиции Зеленского, обещавшего, что на период военного состояния тарифы будут замороженные. Между тем, насколько я знаю, этот вопрос поднимается на всех переговорах", — цитирует его KP.UA.

Специалист убежден, что оставление тарифов на нынешнем уровне будет означать продолжение уничтожения предприятий Центрэнерго, Теплокоммунэнерго и атомной генерации.

На какие услуги могут повысить тарифы

Ожидается, что в стране могут быть пересмотрены ряд тарифов на коммунальные услуги. В Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что это может произойти после отопительного сезона.

Нацкомиссия совместно с Министерством энергетики работает над этим вопросом. В НКРЭКУ подчеркнули, что повышение тарифов помогло бы повысить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а аварийные восстановительные работы проводились бы более эффективно.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу", — отметили там.

В конце 2022 года НКРЭКУ ввела, а затем отменила повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод. Эксперты говорят, что это вопрос времени, ведь Нацкомиссия может вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Между тем, в ряде украинских городов местные власти начали поднимать тарифы на воду, ведь наделены таким правом. При этом, иногда тарифы повысились вдвое (речь идет о населенных пунктах в Закарпатье).

Также в апреле этого года может повыситься цена на природный газ. В Налоговом комитете еще в начале отопительного заявили о "неоправданно заниженной цене на "голубое топливо", которая будет действовать, по меньшей мере, до конца сезона".

Услуги по вывозу мусора дорожали в 2022 году. Тарифы продолжат расти в других областях. В Союзе потребителей коммунальных услуг объяснили, что это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) просили Национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг отказаться от планов существенного повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Там убеждены, что такое решение загонит экономику в тупик. Однако их не прислушались.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков , чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.