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Повышение тарифов на коммуналку весной: что говорят эксперты

15 февраля 2023 23:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Тарифы в Украине — повысится ли коммуналка весной
В стране могут быть пересмотрены ряд тарифов на коммунальные услуги
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине во время военного положения введен мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако во власти заявили, что решение может быть пересмотрено после отопительного сезона, поскольку тарифы оказались "очень заниженными".

Об этом пишет издание KP.UA.

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Прогнозы экспертов

По мнению энергетического эксперта Юрия Корольчука, повышение тарифов в Украине неизбежно. Его реализацию украинцы увидят уже весной этого года. По его убеждению, об этом не нужно говорить "намеками", ведь вопрос достаточно серьезный.

"Сейчас этот вопрос стоит очень остро, и даже удивительно, что его вспоминают будто мимоходом и сплошными намеками. Как только в информационном поле кто-то аккуратно затрагивает тему повышения тарифов, оппоненты сразу напоминают о позиции Зеленского, обещавшего, что на период военного состояния тарифы будут замороженные. Между тем, насколько я знаю, этот вопрос поднимается на всех переговорах", — цитирует его KP.UA.

Специалист убежден, что оставление тарифов на нынешнем уровне будет означать продолжение уничтожения предприятий Центрэнерго, Теплокоммунэнерго и атомной генерации.

На какие услуги могут повысить тарифы

Ожидается, что в стране могут быть пересмотрены ряд тарифов на коммунальные услуги. В Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что это может произойти после отопительного сезона.

Нацкомиссия совместно с Министерством энергетики работает над этим вопросом. В НКРЭКУ подчеркнули, что повышение тарифов помогло бы повысить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а аварийные восстановительные работы проводились бы более эффективно.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к этому вопросу", отметили там.

В конце 2022 года НКРЭКУ ввела, а затем отменила повышение тарифа на водоснабжение и водоотвод. Эксперты говорят, что это вопрос времени, ведь Нацкомиссия может вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Между тем, в ряде украинских городов местные власти начали поднимать тарифы на воду, ведь наделены таким правом. При этом, иногда тарифы повысились вдвое (речь идет о населенных пунктах в Закарпатье).

Также в апреле этого года может повыситься цена на природный газ. В Налоговом комитете еще в начале отопительного заявили о "неоправданно заниженной цене на "голубое топливо", которая будет действовать, по меньшей мере, до конца сезона".

Услуги по вывозу мусора дорожали в 2022 году. Тарифы продолжат расти в других областях. В Союзе потребителей коммунальных услуг объяснили, что это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) просили Национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг отказаться от планов существенного повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. Там убеждены, что такое решение загонит экономику в тупик. Однако их не прислушались.

Ранее в "Нафтогазе Украины" объяснили, как правильно передавать данные газовых счетчиков , чтобы их засчитали облгазы. Клиенты жаловались на последние за завышенные цены вдвое.

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