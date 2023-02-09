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Пільги на комунальні послуги: хто має право та як отримати

9 лютого 2023 07:35
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пільги на комунальні послуги — хто має право та як отримати
Декому призначають стовідсоткову знижку
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні громадянам пільгових категорій надають знижку на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому є умова — потрібно, щоб дохід не перевищував встановлену норму.

Це передбачено відповідною урядовою постановою від 04.06.2015 № 389, пишуть Новини.LIVE.

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Вимоги до отримання пільг

Як передбачається законодавством, під час призначення пільг враховують середньомісячний сукупний дохід родини. У 2023 році величина доходу, за якою надається право на податкову соціальну пільгу становить 3,76 тис. грн.

Тому під час розрахунку допомоги, сукупний дохід родини, поділений на одного члена родини, за останні шість місяців не повинен перевищувати вищевказаної суми. Інакше — пільги не буде, можна оформити тільки житлову субсидію, яка теж обраховується, зважаючи на дохід.

Громадяни мають право на таку допомогу в оплаті:

  • квартплата, утримання будинку, управління багатоквартирним будинком тощо;
  • комунальні послуги — постачання та відведення води, транспортування, розподіл природного газу, централізоване опалення, вивезення побутових відходів;
  • паливо та скраплений газ.

Пільга призначається на 12 місяців з моменту виникнення права на її отримання. Механізм виплати залишається незмінним, проте пільгами і субсидіями тепер займається Пенсійний фонд.

Хто саме може отримати виплати

Розмір допомоги різний для громадян, які можуть претендувати на пільгу.

Стовідсоткову знижку призначають:

  • громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і членам родини померлого, який має такі заслуги;
  • пенсіонерам — які є колишніми працівниками закладів освіти, медустанов і фармацевтики, фахівцям із захисту рослин, бібліотекарям у селах;
  • громадянам, які живуть у сільській місцевості та працювали в музеях, державних, комунальних закладах культури.

50% допомоги надають таким категоріям українців:

  • багатодітним родинам, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним родинам, піклувальникам;
  • батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) чи зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
  • особам, звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, які отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, членам родин;
  • дружинам (чоловікам) померлих громадян з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
  • сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю;
  • учасникам війни;
  • окремим особам з-поміж жертв нацистських переслідувань.

25-відсоткова пільга:

  • надається громадянам, які мають статус дітей війни.

Нагадаємо, в Україні, попри війну, українцям не скасовуватимуть житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.

Так, у лютому діють нові правила щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Гроші надходитимуть на рахунки отримувачів, після чого доведеться самостійно оплатити послуги.

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