Льготы на коммунальные услуги — кто имеет право и как получить

Некоторым назначают стопроцентную скидку

В Украине гражданам льготных категорий предоставляется скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом есть условие — нужно, чтобы доход не превышал установленную норму.

Это предусмотрено соответствующим правительственным постановлением от 04.06.2015 №389, пишут Новини.LIVE.

Требования к получению льгот

Как предполагается законодательством, при назначении льгот учитывают среднемесячный совокупный доход семьи. В 2023 году величина дохода, по которой предоставляется право на налоговую социальную льготу, составляет 3,76 тыс. грн.

Поэтому при расчете пособия совокупный доход семьи, разделенный на одного члена семьи, за последние шесть месяцев не должен превышать вышеуказанную сумму. Иначе — льготы не будет, можно оформить только жилищную субсидию, которая тоже исчисляется, учитывая доход.

Граждане имеют право на такую помощь в оплате:

квартплата, содержание дома, управление многоквартирным домом;

коммунальные услуги — снабжение и отвод воды, транспортировка, распределение природного газа, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;

топливо и сжиженный газ.

Льгота назначается на 12 месяцев с момента возникновения права на ее получение. Механизм выплаты остается неизменным, однако льготами и субсидиями теперь занимается Пенсионный фонд.

Кто именно может получить выплаты

Размер пособий разный для граждан, которые могут претендовать на льготу.

Стопроцентную скидку назначают:

гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, и членам семьи умершего, имеющему такие заслуги;

пенсионерам — являющимся бывшими работниками учебных заведений, медучреждений и фармацевтики, специалистам по защите растений, библиотекарям в селах;

гражданам, живущим в сельской местности и работающим в музеях, государственных, коммунальных учреждениях культуры.

50% помощи предоставляют следующим категориям украинцев:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, попечителям;

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, члены семей;

женам (мужчинам) умерших граждан среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью;

участникам войны;

отдельным лицам из жертв нацистских преследований.

25-процентная льгота:

предоставляется гражданам, имеющим статус детей войны.

Напомним, в Украине, несмотря на войну, украинцам не будут отменять жилищные субсидии в течение этого отопительного сезона. В 2023 году будут действовать сразу несколько изменений.

Так, в феврале действуют новые правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Деньги будут поступать на счета получателей, после чего придется самостоятельно оплатить услуги.