Ціни на електроенергію: Кабмін планує встановити новий тариф

Комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України планує переглянути тарифи на електрику для населення. Рішення про підвищення тарифів може бути ухвалене найближчим часом.

Один із вже відомих варіантів, як може змінитися тариф, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (ЖКП) Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"План "А" уже відомий. Одним з варіантів перегляду тарифів може стати розмежування споживачів на дві категорії в залежності від щомісячного споживання електроенергії. Для заможних споживачів, які використовують понад 1 тисячу кіловат-годин на місяць, розглядається встановлення тарифу у межах 6-6,2 гривень за кВт-год, який може залишитися стабільним на тривалий період!" — сказав Камельчук.

Додамо, що сьогодні Україна має три різних тарифи на електроенергію: два "соціальних" для населення і один ринковий для бізнесу.

"Щодо користувачів із споживанням до 1 тисячі кіловат-годин, тривають консультації щодо можливого збільшення тарифу на 30-40%, але можливий такий варіант, що тариф залишиться на поточному рівні", — додав Камельчук.

Нагадаємо, рішення про підвищення тарифів може насамперед стосуватися заможних громадян, тобто здорожчає для тих, хто використовує більше.