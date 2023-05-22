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План "А" по изменению тарифа на электроэнергию: что предлагает правительство

22 мая 2023 13:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на электроэнергию: Кабмин планирует установить новый тариф
Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Кабинет министров Украины планирует пересмотреть тарифы на электричество для населения. Решение о повышении тарифов может быть принято в ближайшее время.

Один из уже известных вариантов, как может измениться тариф, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ЖКП) Юрий Камельчук.

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Юрий Камельчук
Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Одним из вариантов пересмотра тарифов может стать разграничение потребителей на две категории в зависимости от ежемесячного потребления электроэнергии. Для состоятельных потребителей, использующих более 1 тысячи киловатт-часов в месяц, рассматривается установление тарифа в пределах 6-6,2 гривен за кВт-ч, который может остаться стабильным на длительный период!" — сказал Камельчук.

Добавим, что сегодня Украина имеет три разных тарифа на электроэнергию: два "социальных" для населения и один рыночный для бизнеса.

"Что касается пользователей с потреблением до 1 тысячи киловатт-часов, продолжаются консультации по возможному увеличению тарифа на 30-40%, но возможен такой вариант, что тариф останется на текущем уровне",  добавил Камельчук.

Напомним, решение о повышении тарифов может в первую очередь касаться состоятельных граждан, то есть удорожает для тех, кто использует больше.

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