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Платіжки надсилатимуть інакше: чи варто відмовлятись від паперової квитанції

12 жовтня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Платіжки надсилатимуть інакше: чи варто відмовлятись від паперової квитанції
Паперові квитанції на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" просить українців відмовитися від паперових платіжок. Там хочуть, аби українці отримували електронні копії паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача.

Про це йдеться на сторінці Центру комунального сервісу у Facebook.

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У Центрі комунального сервісу повідомляють, що споживач після відмови від паперового рахунку-повідомлення може миттєво отримати електронний рахунок.

Як перейти на електронні платіжки

"Споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з'являється можливість завантажити його електронну версію", — йдеться у повідомленні.

Про електронні платіжки

При цьому комунальники наголошують, що відмова від паперових платіжок не є обов'язковою. Споживачі можуть самостійно вирішувати як їм зручніше отримувати рахунки.

Нагадаємо, в Україні навіть на тлі війни держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для різних категорій громадян. Серед таких — українські військові зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Документ передбачає надання таких пільг на комунальні послуги для УБД:

  • 75% знижки — на користування оселею;
  • 75% знижки — користування послугами ЖКГ.

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