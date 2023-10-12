Платіжки надсилатимуть інакше: чи варто відмовлятись від паперової квитанції

Паперові квитанції на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН

Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" просить українців відмовитися від паперових платіжок. Там хочуть, аби українці отримували електронні копії паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача.

Про це йдеться на сторінці Центру комунального сервісу у Facebook.

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У Центрі комунального сервісу повідомляють, що споживач після відмови від паперового рахунку-повідомлення може миттєво отримати електронний рахунок.

"Споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з'являється можливість завантажити його електронну версію", — йдеться у повідомленні.

При цьому комунальники наголошують, що відмова від паперових платіжок не є обов'язковою. Споживачі можуть самостійно вирішувати як їм зручніше отримувати рахунки.

Нагадаємо, в Україні навіть на тлі війни держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для різних категорій громадян. Серед таких — українські військові зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Документ передбачає надання таких пільг на комунальні послуги для УБД: