Пільги на ЖКП до 75 відсотків — хто і як може оформити знижку

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні навіть на тлі війни держава гарантує надання пільг на житлово-комунальні послуги для різних категорій громадян. Серед таких — українські військові зі статусом учасника бойових дій (УБД).

Таке право прописане у відповідному законі 3551-XII.

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За яких умов надають пільги на комуналку

Відповідне питання регулює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", де визначено чималий перелік пільг. Документ передбачає надання таких пільг на комунальні послуги для УБД:

75% знижки — на користування оселею;

75% знижки — користування послугами ЖКГ.

Звертають увагу під час розрахунків плати за опалення на площу житла, на яку надають знижку. Вона становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожного громадянина, який постійно проживає у житлі, та додатково 10,5 квадрата на родину.

Сім'ям, куди входять тільки непрацездатні особи, надають 75-відсоткову знижку за користування природним газом для опалювання оселі на подвійний розмір нормативної опалювальної житлової площі — 42 квадратних метри на кожного громадянина, який має право на знижку та 21 квадрат на родину.

Куди подавати заяви:

у сервісний центр Пенсійного фонду;

надіслати через пошту;

через особистий кабінет на е-порталі послуг Пенсійного фонду;

через застосунок "Дія" (якщо є "Дія.Підпис").

Інша допомога для УБД

При цьому учасники бойових дій потребують першочергового забезпечення житловою площею, відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочергового ремонту будинків/квартир.

Громадяни, які отримали поранення (контузію чи каліцтво під час участі в бойових діях), мають забезпечуватися житлом. Водночас у термін два роки після того, як особа стала на квартирний облік.

УБД можуть отримати позику на будівництво, реконструкцію/капітальний ремонт будинків, дач із погашенням упродовж 10 років, починаючи з п’ятого року після завершення будівництва.

Також УБД наділені першочерговим правом на вступ у житлово-будівельні (житлові) кооперативи, кооперативи з будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспорту та технічного обслуговування, а також садівницьких товариств.

Окрім того, учасники бойових дій мають право на знижки на позачергове користування всіма послугами зв’язку, а також позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (20% від вартості на основні та 50% ― додаткові роботи). Розмір абонементної плати за користування телефоном 50% від тарифу.

Більше про допомогу від держави

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.

Також ми писали, що українці невдовзі отримають комунальні платіжки із вищими сумами через необхідність розрахунку за послугу з опалення. Проте дехто з громадян може платити менше, адже низка категорій населення має право на пільги.