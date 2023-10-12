Платежки будут присылать иначе: стоит ли отказываться от бумажной квитанции

Бумажные квитанции на оплату коммунальных услуг. Фото: УНИАН

Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" просит украинцев отказаться от бумажных платежек. Там хотят, чтобы украинцы получали электронные копии бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя.

Об этом говорится на странице Центра коммунального сервиса Facebook.

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В Центре коммунального сервиса сообщается, что потребитель после отказа от бумажного счета-сообщения может мгновенно получить электронный счет.

"Потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-сообщения, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию", — говорится в сообщении.

При этом коммунальщики отмечают, что отказ от бумажных платежек не является обязательным. Потребители могут самостоятельно решать, как им удобнее получать счета.

Напомним, в Украине даже на фоне войны государство гарантирует предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги для разных категорий граждан. Среди таких — украинские военные со статусом участника боевых действий (УБД).

Документ предусматривает предоставление таких льгот на коммунальные услуги для УБД: