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Ремонти енергоблоків — у ДТЕК розповіли про готовність до зими

27 жовтня 2023 11:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ДТЕК розповів про рівень готовності до зими 2023-2024
Працівник ДТЕК. Фото: DTEK Energo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

Про це йдеться у повідомленні енергокомпанії.

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Детальніше про ремонти енергоблоків

Як зазначають у пресслужбі, йдеться про завершення усіх 19 енергоблоків теплоелектростанцій.

"100% готовності до зими. Нам це вдалося! Енергетики ДТЕК завершили 19 з 19 планових ремонтів енергоблоків в рамках підготовки до опалювального сезону. Пишаємось нашими колегами", — наголошується у повідомленні.

Там зауважили, що енергетики доклали усіх зусиль, щоб завершити вчасно планові ремонти після найважчої в історії зими 2022-2023 років.

"Енергетики вкотре доводять, що українців не зламати", — додали у компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть ознайомитися з графіками відключень електричної енергії для деяких областей. Відповідно до них, найбільше може не бути світла у Києві, до семи годин, однак вони запрацюють у крайніх випадках.

Також ми писали, що українські енергетики готуються до найгірших сценаріїв взимку. За вісім місяців було неможливо відновити 100% всіх енергооб'єктів.

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