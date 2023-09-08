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Опалювальний сезон: скільки об’єктів теплоенергетики готові до зими

8 вересня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Опалювальний сезон — чи готова теплоенергетика до зими
Заміна труб теплотраси. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній інспекції енергетичного нагляду розповіли, що в країні триває масштабна підготовка до опалювального періоду 2023/2024 років. За результатом перевірки близько п'яти тисяч об’єктів вже готові до зими.

Про це повідомили у Держенергонагляді.

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Результати підготовки до зими

Як зазначається, більш ніж 5,5 тисячі об’єктів теплоенергетики одержали від регулятора підтвердження стану готовності до роботи:

  • 422 об’єкти — джерела теплової енергії;
  • 5,14 тис. об’єктів — теплові господарства споживачів теплової енергії.

Фахівці Держенергонагляду проінспектували понад 2,2 тисячі енергооб'єктів, з них — 329 джерел теплової енергії з приєднаними до них мережами, 1,89 тис. систем теплоспоживання споживачів.

Інспектори зафіксували 4 тисячі зауважень щодо порушень вимог правил у секторі теплопостачання. Суб’єкти господарювання усунули понад пів тисячі зауважень.

Держенергонагляд тримає на контролі стан усунення зауважень.

Теплогенеруючі, теплотранспортуючі, теплопостачальні організації здійснили гідравлічні випробування на 8,9 тис. км теплових мереж.

На початок осені зафіксували понад 1,15 тис. пошкоджень об’єктів сфери теплопостачання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

Також ми писали, що українські енергокомпанії не можуть повноцінно готуватися до найближчого опалювального сезону. На заваді стала ситуація із боргами державної компанії "Енергоатома", що провокує фінансову кризу в енергетичній сфері.

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