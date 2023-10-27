ДТЭК рассказал об уровне готовности к зиме 2023-2024

Работник ДТЭК. Фото: DTEK Energo

В группе ДТЭК рассказали о полной готовности к будущей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, которые были запланированы до начала отопительного сезона 2023-2024 годов.

Об этом говорится в сообщении энергокомпании.

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Детальнее о ремонтах энергоблоков

Как отмечают в пресс-службе, речь идет о завершении всех 19 энергоблоков теплоэлектростанций.

"100% готовности к зиме. Нам это удалось! Энергетики ДТЭК завершили 19 из 19 плановых ремонтов энергоблоков в рамках подготовки к отопительному сезону. Гордимся нашими коллегами", — отмечается в сообщении.

Там подчеркнули, что энергетики приложили все усилия, чтобы завершить своевременно плановые ремонты после самой тяжелой в истории зимы 2022-2023 годов.

"Энергетики еще раз доказывают, что украинцев не сломить", — добавили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут ознакомиться с графиками отключения электрической энергии для некоторых областей. Согласно им, больше всего может не быть света в Киеве, до семи часов, однако они заработают в крайних случаях.

Также мы писали, что украинские энергетики готовятся к худшим сценариям зимой. За восемь месяцев невозможно было восстановить 100% всех энергообъектов.