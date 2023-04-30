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Росте борг за комуналку: як оформити реструктуризацію

30 квітня 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росте борг за комуналку: як оформити реструктуризацію
Українцям роз'яснили, як провести реструктуризацію комунальних боргів. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через військові дії, чимало українців не можуть вчасно і у повному обсязі сплачувати за комірне. Тож, якщо з певних причин виникла заборгованість і немає можливості одразу сплатити весь накопичений борг, можна оформити договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за отримані послуги.

Як це зробити, нагадали на сайті київського "Центру комунального сервісу".

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Там зазначили, що договір реструктуризації заборгованості можна укласти на постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також утримання будинків та споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів.

Щоб укласти договір та використати механізм реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно:

  1. звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу" (незалежно від місця проживання) за попереднім записом: https://cks.com.ua/ equery
  2. подати заяву, оригінали та копії таких документів:
  • паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);
  • картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки за наявності ІПН у зазначеному документі);
  • документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням/квартирою та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
  • довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиметься представником власника).

Крім того, можна отримати консультацію або подати заяву з документами можна дистанційно через:

Після врегулювання всіх питань та отримання повного пакету документів споживачів буде запрошено до сервісного центру для підписання договору у зручний час (якщо звернення опрацьовувалося у дистанційному режимі).

Нагадаємо, в Україні очікується підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги. Це може відбутися вже з наступного місяця. 

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