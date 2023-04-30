Росте борг за комуналку: як оформити реструктуризацію

Українцям роз'яснили, як провести реструктуризацію комунальних боргів. Фото: УНІАН

Через військові дії, чимало українців не можуть вчасно і у повному обсязі сплачувати за комірне. Тож, якщо з певних причин виникла заборгованість і немає можливості одразу сплатити весь накопичений борг, можна оформити договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за отримані послуги.

Як це зробити, нагадали на сайті київського "Центру комунального сервісу".

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Там зазначили, що договір реструктуризації заборгованості можна укласти на постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також утримання будинків та споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів.

Щоб укласти договір та використати механізм реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно:

звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу" (незалежно від місця проживання) за попереднім записом: https://cks.com.ua/ equery, подати заяву, оригінали та копії таких документів:

паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);

картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки за наявності ІПН у зазначеному документі);

документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням/квартирою та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиметься представником власника).

Крім того, можна отримати консультацію або подати заяву з документами можна дистанційно через:

месенджер у Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua

Skype або Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/

Після врегулювання всіх питань та отримання повного пакету документів споживачів буде запрошено до сервісного центру для підписання договору у зручний час (якщо звернення опрацьовувалося у дистанційному режимі).

Нагадаємо, в Україні очікується підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги. Це може відбутися вже з наступного місяця.