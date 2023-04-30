Росте борг за комуналку: як оформити реструктуризацію
Через військові дії, чимало українців не можуть вчасно і у повному обсязі сплачувати за комірне. Тож, якщо з певних причин виникла заборгованість і немає можливості одразу сплатити весь накопичений борг, можна оформити договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості за отримані послуги.
Як це зробити, нагадали на сайті київського "Центру комунального сервісу".
Там зазначили, що договір реструктуризації заборгованості можна укласти на постачання теплової енергії та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також утримання будинків та споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком, вивезення побутових відходів.
Щоб укласти договір та використати механізм реструктуризації (розстрочення) заборгованості за житлово-комунальні послуги, необхідно:
- звернутися до будь-якого районного сервісного центру КК "Центр комунального сервісу" (незалежно від місця проживання) за попереднім записом: https://cks.com.ua/ equery,
- подати заяву, оригінали та копії таких документів:
- паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);
- картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки за наявності ІПН у зазначеному документі);
- документ, що підтверджує право власності житловим приміщенням/квартирою та витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
- довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиметься представником власника).
Крім того, можна отримати консультацію або подати заяву з документами можна дистанційно через:
- месенджер у Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua
- Skype або Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/
Після врегулювання всіх питань та отримання повного пакету документів споживачів буде запрошено до сервісного центру для підписання договору у зручний час (якщо звернення опрацьовувалося у дистанційному режимі).
Нагадаємо, в Україні очікується підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги. Це може відбутися вже з наступного місяця.