Растет долг за коммуналку: как оформить реструктуризацию
Из-за военных действий многие украинцы не могут своевременно и в полном объеме платить за коммунальные услуги. Итак, если по определенным причинам возникла задолженность и нет возможности сразу уплатить весь накопленный долг, можно оформить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за полученные услуги.
Как это сделать, напомнили на сайте киевского "Центра коммунального сервиса".
Там отметили, что договор реструктуризации задолженности можно заключить на поставку тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным домом, вывоз бытовых отходов.
Чтобы заключить договор и использовать механизм реструктуризации (рассрочки) задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо:
- обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса" (независимо от места жительства) за предварительной записью: https://cks.com.ua/ equery,
- подать заявление, оригиналы и копии следующих документов:
- паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);
- карточка налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);
- документ, подтверждающий право собственности жилым помещением/квартирой и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;
- доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем собственника).
Кроме того, можно получить консультацию или подать заявление с документами можно дистанционно через:
- мессенджер в Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua
- Skype или Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.
После урегулирования всех вопросов и получения полного пакета документов потребители будут приглашены в сервисный центр для подписания договора в удобное время (если обращение прорабатывалось в дистанционном режиме).
Напомним, в Украине ожидается повышение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это может произойти уже со следующего месяца.