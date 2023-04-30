Растет долг за коммуналку: как оформить реструктуризацию

Украинцам разъяснили, как провести реструктуризацию коммунальных долгов. Фото: УНИАН

Из-за военных действий многие украинцы не могут своевременно и в полном объеме платить за коммунальные услуги. Итак, если по определенным причинам возникла задолженность и нет возможности сразу уплатить весь накопленный долг, можно оформить договор реструктуризации (рассрочки) задолженности за полученные услуги.

Как это сделать, напомнили на сайте киевского "Центра коммунального сервиса".

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Там отметили, что договор реструктуризации задолженности можно заключить на поставку тепловой энергии и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным домом, вывоз бытовых отходов.

Чтобы заключить договор и использовать механизм реструктуризации (рассрочки) задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо:

обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса" (независимо от места жительства) за предварительной записью: https://cks.com.ua/ equery, подать заявление, оригиналы и копии следующих документов:

паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);

карточка налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);

документ, подтверждающий право собственности жилым помещением/квартирой и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем собственника).

Кроме того, можно получить консультацию или подать заявление с документами можно дистанционно через:

мессенджер в Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua

Skype или Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

После урегулирования всех вопросов и получения полного пакета документов потребители будут приглашены в сервисный центр для подписания договора в удобное время (если обращение прорабатывалось в дистанционном режиме).

Напомним, в Украине ожидается повышение некоторых тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это может произойти уже со следующего месяца.