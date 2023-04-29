Які тарифи на комунальні послуги в Україні будуть в травні

Лічильник води. Фото: Житомирська міська рада

В Україні очікується підвищення деяких тарифів на житлово-комунальні послуги. Це може відбутися вже з наступного місяця.

Про це повідомляє "Апостроф".

Читайте також:

Тарифи на електроенергію

У Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розповіли, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення залишається відкритим. Це відбувається попри те, що уряд відтермінував його до червня.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що в Україні очікується однозначне підвищення тарифів. Це необхідно через велику вартість відновлення енергетичної інфраструктури, яку пошкодили російські окупанти.

"Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", — наголосив Ущаповський.

В Україні обговорюють декілька варіантів нових тарифів на електрику. Серед них: збереження чинним нижньої межі та підвищення верхньої до 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год.

Для вразливих категорій споживачів буде розроблено відповідні програми цільового соціального захисту.

Тарифи на воду

Нацкомісія також хоче підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Офіційної заяви про це поки не було. Припускають, що тарифи підвищать двома хвилями.

У Тернопільській області вже анонсували подорожчання, адже місцева влада має право самостійно такі ухвалювати рішення. На засiданнi виконавчого комiтету Чорткiвської мiської ради тариф на водопостачання скоригували у бік збiльшення — з 26,63 грн до 34,91 грн за 1 куб м. Новий тариф запрацює саме з 1 травня 2023 року.

Тарифи на газопостачання

Наприкінці цього місяця завершуються терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам. Річні пропозиції газопостачальних компаній розраховані до 30 квітня.

Наразі близько 98% споживачів газу є клієнтами "Нафтогазу України". Вони отримують ресурс за фіксованою на час війни ціною 7,96 грн за кубометр. Такий тариф повинен діяти ще пів року після закінчення воєнного стану.

Очільник Податкового комітету Данило Гетманцев ще восени минулого року заявляв про те, що тарифи для українців невиправдано низькі, і можливо, після завершення опалювального сезону це питання буде обговорено.

На офіційному сайті "Нафтогаз Україна" повідомлень щодо зміни вартості газу немає, як й інформації про зміни тарифів з 1 травня й на сайтах решти газопостачальних компаній.

Очільник комітету Верховної Ради з ЖКГ Олексій Кучеренко днями заявив, що тарифи на газ, швидше за все, не змінять.

"Не бачу ризиків підвищення тарифів для населення найближчими роками з урахуванням платоспроможності. Не бачу людей в Україні, які ризикнуть це зробити. Та ціна, яка є, дає змогу "Нафтогазу" вести економіку", — додав Кучеренко.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжують опрацьовувати варіанти підвищення тарифів на електроенергію. Вердикт планують озвучити наприкінці квітня або на початку травня поточного року.