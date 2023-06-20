Отримання субсидії в Україні: хто має право і як оформити

Житлові субсидії на комунальні послуги. Фото: google

В Україні, попри терор Росії на енергетичну систему, людям продовжують виплачувати субсидії. На отримання знижки можуть подати заявку навіть ті, хто ніколи не отримував пільгу на комунальні послуги.

Скільки домогосподарств в Україні отримують субсидію і який механізм її оформлення у 2023 році, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

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Нардеп Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"Станом на сьогодні житлові субсидії отримують близько 2,2 мільйона домогосподарств. А майже півтора мільйона домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. В бюджеті на поточний рік закладено 37 мільярдів гривень на їхні виплати", — сказав Камельчук.

За словами нардепа, наразі житлові субсидії виплачуються у повному обсязі. Щоб отримати житлові субсидії, не обовʼязково навіть виходити з дому, адже Кабінетом Міністрів затверджено спрощений механізм звернення — відвідувати органи Пенсійного фонду фізично для подання спрощеної заяви не потрібно.

"Члену родини потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати. В електронній формі спрощене звернення можна подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на порталі "Дія". Це не вимагає стояння у чергах та мінімізує допущення помилок", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, українцям у літній період доведеться більше платити за споживання електричної енергії. Причина не лише у нещодавньому підвищенні тарифів майже удвічі, а й через посилення роботи кондиціонерів на тлі спеки.