Комунальні рахунки суттєво зростуть влітку — що варто знати

Комунальні платіжки в Україні. Фото: google.com

Українцям у літній період доведеться більше платити за споживання електричної енергії. Причина не лише у нещодавньому підвищенні тарифів у майже удвічі, а й через посилення роботи кондиціонерів на тлі спеки.

Про те, як правильно використовувати техніку, щоб не споживала багато енергії, розповіли фахівці ГК "Нафтогаз Україна".

Читайте також:

На що варто звернути увагу

Як зауважують спеціалісти, щоб суми у платіжках не зростали, потрібно знати певні правила використання вищевказаної техніки. Загалом кондиціонери доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів:

вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу;

слідкування за тим, щоб усі вікна та двері були щільно зачинені, щоб не заходило тепле повітря;

вмикання на температуру 20-25 °С, яка вважається найбільш комфортною;

відкриття вільного доступу до кондиціонера, наприклад, якщо розміщений за шторою;

уникнення прямих сонячних променів шляхом закриття вікон жалюзі чи ролетами;

використання режиму Sleep у нічний час, який є більш бережливим.

Окрім того, під час вибору кондиціонера варто звернути увагу на клас енергоефективності, який повинен бути мінімум А: А+, А++, А+++. Перевагу краще віддати інверторним моделям. Такі здатні самі перемикати режим роботи залежно від температури. Необхідно не забувати про належне обслуговування: потрібно час від часу чистити від пилу, заправляти фреоном.

Також спеціалісти нагадують про необхідність встановлення двозонного лічильника "день–ніч", який дозволятиме платити удвічі менше, адже у нічний час тариф дешевший.

Ідеальним часом для роботи кондиціонера у літній період є період 11:00–17:00, а також уночі після 23:00. Вранці та ввечері варто робити звичайне провітрювання приміщення.

Як змінились тарифи

З 1 червня Нацкомісія із держрегулювання сфер енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) підвищила тариф за електрику до 2,64 грн/кВт-год. Тепер в країні діє єдиний тариф для населення. Раніше громадяни платили залежно від обсягів споживання 1,44 та 1,68 грн/кВт-год. Як підрахували експерти, кінцева сума за спожитий ресурс підвищиться на близько 250 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацкомісія просила уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.

Також ми писали, що в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.