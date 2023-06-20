Получение субсидии в Украине: кто имеет право и как оформить

Жилищные субсидии на коммунальные услуги. Фото: google

В Украине, несмотря на террор России на энергетическую систему, людям продолжают выплачивать субсидии. На получение скидки могут подать заявку даже те, кто никогда не получал льготы на коммунальные услуги.

Сколько домохозяйств в Украине получают субсидию и каков механизм ее оформления в 2023 году, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал народный депутат, член комитета по энергетике и ЖКУ Юрий Камельчук.

Читайте также:

Нардеп Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

"По состоянию на сегодняшний день жилищные субсидии получают около 2,2 миллиона домохозяйств. А почти полтора миллиона домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. В бюджете на текущий год заложено 37 миллиардов гривен на их выплаты", — сказал Камельчук.

По словам нардепа, в настоящее время жилищные субсидии выплачиваются в полном объеме. Чтобы получить жилищные субсидии, не обязательно даже выходить из дома, ведь Кабинетом Министров утвержден упрощенный механизм — посещать органы Пенсионного фонда физически для подачи упрощенного заявления не нужно.

"Члену семьи нужно только подать упрощенное заявление. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты. В электронной форме упрощенное обращение можно подать в онлайн-кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины, в мобильном приложении ПФУ , на портале "Дія". Это не требует стояния в очередях и минимизирует допущение ошибок" , — подытожил нардеп.

Напомним, украинцам в летний период придется больше платить за потребление электрической энергии. Причина не только в недавнем повышении тарифов почти вдвое, но и из-за усиления работы кондиционеров на фоне жары.