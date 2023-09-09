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Тарифи на світло діють лише до 31 грудня: чому і коли варто очікувати підвищення

9 вересня 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Тарифи на світло діють лише до 31 грудня: чому і коли варто очікувати підвищення
Оплата комунальних послуг. Фото: ternopil.info
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У літні місяці в Україні відбулося помітне збільшення вартості електроенергії. Проте новий тариф передбачається тимчасовим і буде активним лише до 31 грудня 2023 року.

Про це пише Pro Гроші.

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Чи підвищать тарифи на світло у 2023 році

Фахівець у галузі енергетики з Українського інституту майбутнього Андріан Прокоп припустив, що нова зміна тарифу у 2023 році є цілком реальною. Він вважає, що можливе підвищення цін залежатиме від обстановки на військовому фронті та стану електромережі.

"Якщо не передбачається критичних ситуацій, то додаткове збільшення вартості електроенергії цього року є малоймовірним", — поділився думкою Прокоп.

Він також зазначив, що представники держави заявили про намір не змінювати ціни на електроенергію принаймні до завершення опалювального сезону. Відтак нові зміни можуть відбутися навесні 2024 року.

Які тарифи не підвищать до кінця війни в Україні

Наголошується, 19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський затвердив законодавство, яке забороняє підвищення тарифів на певні послуги, включаючи розподіл газу, виробництво та доставку теплової енергії, а також надання гарячого водопостачання.

Це рішення гарантує, що ціни на ці послуги залишаться незмінними протягом воєнного стану та ще пів року після його закінчення.

Нагадаємо, що українці, навіть під час війни, мають сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. У вересні 2023 року також отримають оновлені платіжки.

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