Тарифы на свет действуют только до 31 декабря: почему и когда стоит ожидать повышения

Оплата коммунальных услуг. Фото: ternopil.info

В летние месяцы в Украине произошло заметное увеличение стоимости электроэнергии. Тем не менее новый тариф предполагается временным и будет активен лишь до 31 декабря 2023 года.

Об этом пишет Pro Гроші.

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Повысят ли тарифы на свет в 2023 году

Специалист в области энергетики из Украинского института будущего Андриан Прокоп предположил, что новое изменение тарифа в 2023 году вполне реально. Он считает, что возможное повышение цен будет зависеть от обстановки на военном фронте и состояния электросети.

"Если не предвидится критических ситуаций, то дополнительное увеличение стоимости электроэнергии в этом году маловероятно", – поделился мнением Прокоп.

Он также отметил, что представители государства заявили о намерении не менять цены на электроэнергию по крайней мере до завершения отопительного сезона. Следовательно, новые изменения могут произойти весной 2024 года.

Какие тарифы не повысят до конца войны в Украине

Отмечается, 19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил законодательство, запрещающее повышение тарифов на определенные услуги, включая распределение газа, производство и доставку тепловой энергии, а также предоставление горячего водоснабжения.

Данное решение гарантирует, что цены на эти услуги останутся неизменными на протяжении военного положения и еще полгода после его окончания.

Напомним, что украинцы, даже во время войны, должны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. В сентябре 2023 года также получат обновленные платежки.