Тарифы на электричество, газ и воду — какие изменения ожидаются с 1 сентября

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, даже во время войны, должны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. В сентябре 2023 года также получат обновленные платежки.

О том, ожидаются ли изменения осенью в оплате, рассказывают Новини.LIVE.

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Тарифы на электричество с 1 сентября

Согласно действующему постановлению правительства, для всех жителей Украины установлена фиксированная стоимость на электрическую энергию 2,64 грн/кВт с 1 июня 2023 года. Такой уровень закреплен независимо от объемов потребления ресурса (ранее было две градации). Также выросла цена распределения электричества на около 25-50%.

Следует напомнить, что предыдущий тариф (в 1,68 грн) не менялся с 2017 года. Новые цены будут действовать до 31 декабря этого года. В правительстве обещают, что в сентябре тариф не изменится.

Также действует ночной тариф, который меньше дневного. Он установлен в период: 23:00–07:00. Тарифы сейчас таковы:

в период 23:00 до 07:00 — 1,32 грн/кВт-час;

в период 07:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-час.

При этом учет соответствующего тарифа возможен исключительно при наличии специального счетчика, так называемого "двухзонного".

В частности, по словам министра энергетики Германа Галущенко, до конца отопительного сезона 2024 тарифы менять не будут. В то же время, допустил возможность пересмотра тарифа, однако заявил, что в ведомстве "надеются" на прохождение ближайшего отопительного периода с утвержденным тарифом в июне 2023 года.

Тарифы на воду с 1 сентября

В начале июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила отменить решение о росте тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на треть.

Рассчитывали, что соответствующие тарифы по решению НКРЭКУ должны были повыситься с 1 июля. Однако в планы регулятора вмешался президент, назвав решение "непрофессиональным". После чего премьер поручил главе Министерства энергетики Герману Галущенко организовать дополнительные консультации с Нацкомиссией о возможности пересмотра решения. Он назвал планы регулятора не согласованными с правительством, которые "идут в разрез с его политикой".

Согласно предварительному решению НКРЭКУ, тарифы на услуги для 34 водоканалов с июля текущего года должны были вырасти на 32% (в среднем).

Учитывая это, цены в сентябре на электроэнергию останутся на том же уровне.

Тарифы на газ с 1 сентября

Как известно, 30 апреля 2023 года закончился срок действия предварительных долгосрочных договоров на поставку природного газа бытовым потребителям. Однако 1 мая газоснабжающие предприятия решили продлить годовые тарифные предложения, то есть до 1 мая следующего года включительно. При этом стоимость ресурса не изменилась.

Девять поставщиков предлагают цены на уровне от 7,70 до 9,99 грн за кубический метр. В частности, у пяти газопоставщиков один куб газа стоит менее восьми гривен. Цена в остальных — от 8,20 до 9,99 грн за один кубометр.

При этом около 98% потребителей являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины", то есть 12,4 млн домохозяйств. Цена газа зафиксирована на уровне 7,96 грн за один кубометр.

Летом прошлого года парламент принял законопроект №7427, предусматривающий введение моратория на повышение тарифов на тепло для украинцев. Запрет должен действовать во время военного положения в стране и полгода после. Он распространяется на услуги централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

Следовательно, цены в сентябре на "голубое топливо" также останутся неизменными.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине впервые за 9 месяцев выросли цены на газ. Следовательно, стоимость составляла 10 833 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 0,8% больше, чем в мае.

Также мы писали, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.