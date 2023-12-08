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Ціни на газ — у Нафтогазі відповіли, чи варто боятися зростання вартості

8 грудня 2023 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ціни на газ — у Нафтогазі відповіли, чи варто боятися зростання вартості
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов відповів, чи зросте вартість газу. За його словами, цього опалювального сезону не варто чекати на підвищення цін, однак в близькому майбутньому вони зростуть.

Про це Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

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Чернишов зазначив, що "реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим", особливо у зв'язку з пріоритетами США для фінансової підтримки.

"Є відомий всім нам документ про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни", — пояснив Чернишов.

Він також заявив, що під час лібералізації цін на енергію слід враховувати обставини війни та стабільності.

"Маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш пріоритет", — наголосив голова Нафтогазу.

Нагадаємо, що в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.

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