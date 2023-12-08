Ціни на газ — у Нафтогазі відповіли, чи варто боятися зростання вартості
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов відповів, чи зросте вартість газу. За його словами, цього опалювального сезону не варто чекати на підвищення цін, однак в близькому майбутньому вони зростуть.
Про це Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
Що буде з цінами на газ в Україні
Чернишов зазначив, що "реформа і запровадження ринку енергії в Україні є неминучим", особливо у зв'язку з пріоритетами США для фінансової підтримки.
"Є відомий всім нам документ про очікування з точки зору реформ, де також чітко визначена лібералізація цін на електроенергію та газ. Але все ж таки строки запровадження реформи ринку енергії будуть залежати від рішення української держави і від фактичної ситуації, яка складається у нас всередині країни", — пояснив Чернишов.
Він також заявив, що під час лібералізації цін на енергію слід враховувати обставини війни та стабільності.
"Маємо враховувати і ситуацію з війною, і стабільність, і інші процеси. Безумовно, наші споживачі мають бути захищеними, і це наш пріоритет", — наголосив голова Нафтогазу.
Нагадаємо, що в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.
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