Цены на газ — в Нафтогазе ответили, стоит ли бояться роста стоимости
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ответил, увеличится ли стоимость газа. По его словам, этого отопительного сезона не стоит ожидать повышения цен, однако в ближайшем будущем они вырастут.
Об этом Алексей Чернышев рассказал в интервью РБК-Украина.
Что будет с ценами на газ в Украине
Чернышев отметил, что "реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна", особенно в связи с приоритетами США для финансовой поддержки.
"Есть известный всем нам документ об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны", — объяснил Чернышев.
Он также заявил, что при либерализации цен на энергию следует учитывать обстоятельства войны и стабильности.
"Должны учитывать и ситуацию с войной, и стабильность, и другие процессы. Безусловно, наши потребители должны быть защищены, и это наш приоритет", — подчеркнул глава Нафтогаза.
Напомним, что в Украине жилищно-коммунальные тарифы на газ могут измениться в 2024 году. Стало известно, сколько придется платить украинцам в январе.
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