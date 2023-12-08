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Цены на газ — в Нафтогазе ответили, стоит ли бояться роста стоимости

8 декабря 2023 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Цены на газ — в Нафтогазе ответили, стоит ли бояться роста стоимости
Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев. Фото: РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев ответил, увеличится ли стоимость газа. По его словам, этого отопительного сезона не стоит ожидать повышения цен, однако в ближайшем будущем они вырастут.

Об этом Алексей Чернышев рассказал в интервью РБК-Украина.

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Чернышев отметил, что "реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна", особенно в связи с приоритетами США для финансовой поддержки.

"Есть известный всем нам документ об ожиданиях с точки зрения реформ, где также четко определена либерализация цен на электроэнергию и газ. Но все же сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения украинского государства и от фактической ситуации, которая складывается у нас внутри страны", — объяснил Чернышев.

Он также заявил, что при либерализации цен на энергию следует учитывать обстоятельства войны и стабильности.

"Должны учитывать и ситуацию с войной, и стабильность, и другие процессы. Безусловно, наши потребители должны быть защищены, и это наш приоритет", — подчеркнул глава Нафтогаза.

Напомним, что в Украине жилищно-коммунальные тарифы на газ могут измениться в 2024 году. Стало известно, сколько придется платить украинцам в январе.

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