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Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

7 грудня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Газ у 2024 році подорожчає — стали відомі ціни на січень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.

Про те, які будуть ціни, повідомили у "Нафтогазі".

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Які будуть тарифи з 1 січня

Раніше у компанії наголошували, що в країні щонайменше до кінця опалювального сезону вартість газу від "Нафтогазу" не зміниться. Йдеться про близько 98% усіх домогосподарств (12,4 млн українських сімей), які користуються ресурсом. Тому тариф з 1 січня 2024 року становитиме, як і раніше, 7,96 грн за кубометр.

При цьому споживачі можуть самостійно вибирати, у кого купувати природний газ.

Зокрема, інші компанії пропонують різну вартість одного кубометра газу. Вона коливається від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Їхні тарифи також діятимуть до 1 травня 2024 року.  Ще влітку уряд продовжив дії спецзобов'язань, тому підприємства, які виробляють опалення та гріють воду, купують паливо за зниженою вартістю.

Запровадження трьох платіжок за газ

В країні облгази будуть укладати з жителями багатоповерхівок договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової системи. Тобто йдеться про третю платіжку. За законом, за таке обслуговування дійсно потрібно платити додатково, однак типовий договір та розмір плати досі не визначені.

Нині втратили чинність нормативно-правові акти, котрі зобов'язували облгази здійснювати техобслуговування у будинках абонентів. Власникам надали право обирати організацію, яка виключно на договірних умовах та платно здійснюватиме роботи з техогляду.

Коли можуть зрости ціни на газ

За прогнозом Нацбанку, в Україні регулювання тарифів на комунальні послуги, зокрема, газ та електроенергію, дозволяє стримувати інфляцію. Однак, очікується, що мораторій скасують вже з 2025 року, що призведе до суттєвого подорожчання комунальних послуг. Також США наполягають на лібералізації на енергоринку наступного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

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