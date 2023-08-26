У Нафтогазі пояснили, якими будуть ціни на газ до кінця війни

Запалювання газової плити. Фото: google

Глава Нафтогазу Олексій Чернишов заявив, що попри війну тарифи на газ для громадян не змінилися з часів до 24 лютого 2022 року. Попри це деякі комунальні рахунки продовжують зростати.

Про це Чернишов розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

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Повідомляється, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою обіцянку не підвищувати ціну на газ до моменту завершення військових дій. Проте з червня 2023 року вартість електроенергії почала зростати для домогосподарств та підприємств.

Чернишев запевнив, що поточна ціна газу для споживачів збережеться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

На які тарифи діє мораторій

У повідомленні також зазначається, що в середині серпня 2022 року Зеленський підписав законопроєкт, який фіксує тарифи на низку послуг, включаючи розподіл газу, теплопостачання та гаряче водопостачання. Цей мораторій також поширюється на домашніх споживачів газу та певних виробників тепла, які уклали договори із групою компаній "Нафтогаз України".

За законодавством України, певні групи громадян, включаючи сім'ї полеглих ветеранів та інвалідів війни, мають право на 100% знижку під час оплати газу.

Ці групи включають:

родичів полеглих або учасників життя, що пішли з життя;

тих, хто здобув інвалідність внаслідок військових подій;

громадян, відзначених високих нагород країни;

батьків героїв, що пішли з життя, нагороджених високими відзнаками;

подружжя втрачених героїв з визначними заслугами перед країною.

Нагадаємо, 24 серпня ціни на природний газ у європейських країнах різко впали. Так ринок відреагував на скасовування планів працівників газових платформ в Австралії влаштувати масштабний страйк.

За інформацією Reuters, нафтогазове підприємство Австралії Woodside Energy Group попередньо пішло на поступки, покращивши оплату та умови праці працівникам морських газових платформ, які погрожували влаштувати акцію протесту за найкращі умови роботи.