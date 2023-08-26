В Нафтогазе объяснили, какими будут цены на газ до конца войны

Зажигание газовой плиты. Фото: google

Глава Нафтогаза Алексей Чернышов заявил, что несмотря на войну, тарифы на газ для граждан не изменились со времен до 24 февраля 2022 года. Несмотря на это, некоторые коммунальные счета продолжают расти.

Об этом Чернышов рассказал в интервью "Экономической правде".

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Сообщается, что Президент Украины, Владимир Зеленский, подтвердил свое обещание не повышать цену на газ до момента завершения военных действий. Однако с июня 2023 года стоимость электроэнергии начала расти для домохозяйств и предприятий.

Чернышев заверил, что текущая цена газа для потребителей сохранится на уровне 7,96 гривны за кубометр.

На какие тарифы действует мораторий

В сообщении также указывается, что в середине августа 2022 года Зеленский подписал законопроект, который фиксирует тарифы на ряд услуг, включая распределение газа, теплоснабжение и горячее водоснабжение. Этот мораторий также распространяется на домашних потребителей газа и определенных производителей тепла, которые заключили договоры с группой компаний "Нефтегаз Украины".

По законодательству Украины, определенные группы граждан, включая семьи павших ветеранов и инвалидов войны, имеют право на 100% скидку при оплате газа.

Эти группы включают:

родственников павших или ушедших из жизни участников войны;

тех, кто получил инвалидность вследствие военных событий;

граждан, удостоенных высоких наград страны;

родителей ушедших из жизни героев, награжденных высокими отличиями;

супругов утраченных героев с выдающимися заслугами перед страной.

Напомним, 24 августа цены на природный газ в европейских странах резко упали. Так рынок отреагировал на отмену планов работников газовых платформ в Австралии устроить масштабную забастовку.

По информации Reuters, нефтегазовое предприятие Австралии Woodside Energy Group предварительно пошло на уступки, улучшив оплату и условия труда работникам морских газовых платформ, угрожавших устроить акцию протеста за лучшие условия работы.