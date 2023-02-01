Комунальні послуги – у ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати

У ПФУ розповіли, кому з українців відшкодовують 50% оплати комунальних послуг
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто має право на відшкодування 50% оплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про рідних загиблих захисників України.
Про це поінформувала пресслужба ПФУ.
-
П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: поліція прийшла з обшуками до організаторів
-
Обвинувачений у зґвалтуванні Дані Алвес дебютував за нову команду: уболівальників стало ще більше
-
Що буде з нацроумінгом після війни: у Мінцифри запитали українців
-
Не лише гаубиці Caesar: у Міноборони розповіли, що ще надасть Франція
-
Справу екскерівництва Харківської облради передали до суду: у чому звинувачують Товмасяна
-
Одесити можуть повідомляти про інтернет-наркокрамниці через чат-бот
-
Держава компенсувала мільйони коштів за житло нардепам: у Раді оприлюднили список
-
Номінантка на премію "Оскар" вийшла заміж за уродженця Одеси
-
У Авакова проводять обшук СБУ та ДБР: перевіряють причетність до трагедії у Броварах
-
Менні Пак'яо можуть заарештувати: до чого тут Конор Магрегор
На що дають компенсацію
Як уточнили у Пенсійному фонді, це визначено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту".
Відшкодування надають без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:
- управління багатоквартирним будинком (квартплату);
- постачання і розподілу природного газу;
- постачання і розподілу електрики;
- теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;
- вивезення побутових відходів;
- придбання твердого палива і скрапленого газу.
Також йдеться про:
- абонентське обслуговування споживачів за індивідуальними договорами про надання комунпослуг;індивідуальні договори з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунпослуг;
- витрати на управління багатоквартирним будинком для будинків з ОСББ, житловим кооперативом і витрат на комунпослуги в таких будівлях.
Як розраховують суму компенсації
Під час розрахунку суми компенсації враховують площу — 21 кв. м. на кожну особу, яка проживає в житловому приміщенні (будинку) і має право на пільгу, а також додатково 10,5 кв. м на родину.
Якщо вдова захисника — непрацездатна, проживає в сім'ї, що складається тільки з непрацездатних осіб, половину суми відшкодування за природний газ та опалення житла надають на подвійну площу, тобто 42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та додатково 21 кв. м на родину.
Нагадаємо, український уряд може переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги. Передбачається, що це станеться після завершення цього опалювального сезону.