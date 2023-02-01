Коммунальные услуги — в ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты

В ПФУ рассказали, кому из украинцев возмещают 50% оплаты коммунальных услуг
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на возмещение 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о родных погибших защитников Украины.
Об этом проинформировала пресс-служба ПФУ.
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На что дают компенсацию
Как уточнили в Пенсионном фонде, это определено законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Возмещение предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:
- управление многоквартирным зданием (квартплату);
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение и распределение электричества;
- теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
- вывоз бытовых отходов;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Также речь идет об:
- абонентском обслуживании потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунуслуг;
- индивидуальных договорах с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунуслуг;
- расходах на управление многоквартирным домом для домов с ОСМД, жилищным кооперативом и расходов на коммунуслуги в таких зданиях.
Как рассчитывают сумму компенсации
При расчете суммы компенсации учитывают площадь — 21 кв. м. на каждое лицо, проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на льготу, а также дополнительно 10,5 кв. м на семью.
Если вдова защитника — нетрудоспособна, проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, половину суммы возмещения за природный газ и отопление жилья предоставляют на двойную площадь, то есть 42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и дополнительно 21 кв. м на семью.
Напомним, украинское правительство может пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что это произойдет по завершении этого отопительного сезона.