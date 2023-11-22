Україна сьогодні уникнула відключень електрики завдяки сусідам, — Укренерго

Лінії електропередач. Фото: google.com

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що сьогодні Україна скористалася аварійною допомогою від сусідніх країн. Саме так вдалося уникнути відключень електроенергії у споживачів та подолати її нестачу у енергосистемі.

Про це повідомив Володимир Кудрицький.

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"Сьогодні "Укренерго" були змушені вдатися до такого заходу, як аварійна допомога від країн сусідів. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему", — зазначив Кудрицький.

За словами голови Укренерго, саме завдяки позиченій електроенергії у сусідніх країн вдалося збалансувати нестачу в українській енергосистемі. Завдяки цьому в Україні уникли відключення споживачів.

Він також додав, що Україна змушена просити аварійну допомогу у країн Євросоюзу через недостатній обсяг імпортованої електроенергії.

"Це пов’язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж в європейських сусідніх країнах. "Укренерго" забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так — і того менше. Причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі. Тому, ми змушені були добирати імпорт більш дорогою аварійною допомогою", — наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер найкритичніші години — з 17:00 до 19:00.

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