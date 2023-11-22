Украина сегодня избежала отключений электричества благодаря соседям, — Укрэнерго

Линии электропередач. Фото: google.com

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал о том, что сегодня Украина воспользовалась аварийной помощью от соседних стран. Именно так удалось избежать отключений электроэнергии у потребителей и преодолеть ее недостаток в энергосистеме.

Об этом сообщил Владимир Кудрицкий.

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"Сегодня "Укрэнерго" были вынуждены прибегнуть к такой мере, как аварийная помощь от стран соседей. И это помогло нам сегодня сбалансировать нашу энергосистему", — отметил Кудрицкий.

По словам главы Укрэнерго, именно благодаря одолженной электроэнергии у соседних стран удалось сбалансировать нехватку украинской энергосистемы. Благодаря этому в Украине избежали отключения потребителей.

Он также добавил, что Украина вынуждена просить аварийную помощь у стран Евросоюза из-за недостаточного объема импортируемой электроэнергии.

"Это связано с тем, что в Украине цена ниже, чем в европейских соседних странах. "Укрэнерго" обеспечило техническую способность импортировать до 1200 МВт из Европы. Сегодня максимально мы импортировали 500 МВт, это только в один час, а так — и того меньше. Причины недостаточного импорта более экономичны, или же регуляторные, поскольку цена в Украине формируется несколько по-другому чем в Европе. Поэтому, мы вынуждены были добирать импорт более дорогой аварийной помощью", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь самые критические часы — с 17:00 до 19:00.

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