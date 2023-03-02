Субсидії в Україні — у ПФУ назвали ще одну причину відмови у держдопомозі

Це може статися, якщо під час повторної подачі декларації у ній виявлять помилку

У Пенсійному фонді Україні (ПФУ) розповіли, хто може втратити право на житлові субсидії. Це може статися, якщо під час повторної подачі декларації у ній виявлять помилку.

Про це поінформували у пресслужбі ПФУ.

Умови призначення субсидії

У ПФУ пояснили, що в переліку необхідних документів споживачів комунальних послуг, які претендують на отримання субсидії — заява, особисті документи, декларація про майно.

У разі виявлення помилки у декларації — уповноважені органи зобов'язані інформувати про такі проблеми заявників шляхом особистої бесіди, поштового зв'язку, смс, сповіщення на електронну пошту, повідомлення через портал електронних послуг Пенсійного Фонду чи мобільний застосунок державних послуг "Дія".

"Для виправлення помилки людина може подати нову декларацію (якщо дані вимагають зміни або уточнення) або доповнити попередню (якщо при заповненні документа обов'язкове поле було пропущено). Подавати виправлену декларацію людина може будь-яким зручним для неї способом", — пояснюють у ПФУ.

При цьому на виправлення помилки відведено 30 календарних днів із дати подання документів. Цей термін можуть продовжити у разі хвороби заявника, і якщо це підтверджено документально.

Якщо за цей час громадянин не виправить помилку, то субсидію йому не дадуть/не перепризначать. Про це окремо мають повідомити протягом трьох днів з моменту ухвалення рішення з врученням паперового повідомлення під особистий підпис чи через сайт е-послуг ПФУ, "Дію".

Також під час воєнного стану про вердикт щодо субсидій заявника можуть повідомити у телефонному режимі.

Через що ще можуть відмовити у субсидії

Субсидію не призначають, якщо:

площа квартири перевищує норму у 130 кв. м, а житлового будинку — 230 кв. м. Проте це не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних, а також родин з трьома та більше дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням;

хтось із членів родини має транспорт, якому менше ніж п’ять років (за винятком мопедів, причіпів);

у когось у родині є більше одного транспорту, випущеного менше 15 років тому (крім мопедів та причіпів);

у родині є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижчого ніж мінімалка чи особи, які не сплачують ЄСВ (виняток — студенти та отримувачі соцпенсії);

наявність заборгованості з оплати комунальні послуни більш ніж трьох місяців, а його сума перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн);

особа, зі складу прописаних у житлі членів сім’ї, за рік перед зверненням за субсидією здійснила купівлю на суму понад 50 тис. грн (виняток - лікування), проте не стосується випадків, коли упродовж пів року перед купівлею нового житла було продане інше;

надміру перераховану (виплачену) субсидію за попередні періоди одержання не повернули;

у складі родини є неплатник аліментів (понад три місяці);

є власник більш ніж одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях/житла, що належить особі на праві спільної сумісної чи часткової власності та розташоване в сільській місцевості);

у когось із членів родини є депозит у розмірі більш ніж 100 тис. грн;

хтось з членів родини купив валюту на суму в розмірі 50 тис. грн протягом року перед зверненням.

Нагадаємо, в Україні житлову субсидію не нараховують, якщо хтось із членів родини за рік до її призначення витратив одноразово суму понад 50 тисяч гривень. Проте на дорогоцінні покупки є винятки.

Також ми писали, що щоб з'ясувати, чи можна одержати субсидію, можна скористатися спеціальною формулою. Вона також дозволить визначити обсяг отримуваних грошей. Розмір субсидії визначається різницею між соціальними нормативами плати за комуналку та обов'язковим платежем.