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У кого отберут субсидии: ПФУ предупредил о важном нюансе

2 марта 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — в ПФУ назвали еще одну причину отказа в госпомощи
Это может произойти, если при повторной подаче декларации в ней обнаружат ошибку
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может потерять право на жилищные субсидии. Это может случиться, если при повторной подаче декларации в ней обнаружат ошибку.

Об этом проинформировали в пресс-службе ПФУ.

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Условия назначения субсидии

В ПФУ объяснили, что в перечне необходимых документов потребителей коммунальных услуг, претендующих на получение субсидии — заявление, личные документы, право на имущество.

В случае обнаружения ошибки в декларации уполномоченные органы обязаны информировать о таких проблемах заявителей путем личной беседы, почтовой связи, смс, оповещения на электронную почту, сообщения через портал электронных услуг Пенсионного Фонда или мобильное приложение государственных услуг "Дія".

"Для исправления ошибки человек может подать новую декларацию (если данные требуют изменения или уточнения) или дополнить предыдущую (если при заполнении документа обязательное поле было пропущено). Подавать исправленную декларацию человек может любым удобным для него способом", — поясняют в ПФУ.

При этом на исправление ошибки отведено 30 календарных дней с даты подачи документов. Этот срок может быть продлен в случае болезни заявителя, и если это подтверждено документально.

Если за это время гражданин не исправит ошибку, субсидию ему не дадут/не переназначат. Об этом должны сообщить в течение трех дней с момента принятия решения с вручением бумажного сообщения под личную подпись или через сайт е-услуг ПФУ, "Дія".

Также во время военного положения о вердикте по субсидиям заявителя могут сообщить в телефонном режиме.

Из-за чего еще могут отказать в субсидии

Субсидию не назначают, если:

  • площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м, а жилого дома — 230 кв. м. Однако это не касается детских домов семейного типа, многодетных, а также семей с тремя и более детьми, которые находятся под опекой или попечительством;
  • кто-то из членов семьи имеет транспорт, которому меньше пяти лет (за исключением мопедов, прицепов);
  • у кого-то в семье больше одного транспорта, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопедов и прицепов);
  • в семье есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минималки или лица, не уплачивающие ЕСВ (исключение — студенты и получатели соцпенсии);
  • наличие задолженности по оплате коммунальных услуг более трех месяцев, а его сумма превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);
  • лицо, из прописанных в жилье членов семьи, за год перед обращением за субсидией совершило покупку на сумму свыше 50 тыс. грн (исключение — лечение), однако не касается случаев, когда в течение полугода перед покупкой нового жилья было продано другое;
  • излишне перечисленную (выплаченную) субсидию за предыдущие периоды получения не вернули;
  • в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
  • есть владелец более чем одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях/жилья, принадлежащего лицу на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности);
  • у кого-то из членов семьи есть депозит в размере более 100 тыс. грн;
  • кто-то из членов семьи купил валюту в размере 50 тыс. грн в течение года перед обращением.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине жилищную субсидию не начисляют, если кто-то из членов семьи за год до ее назначения потратил единовременно сумму более 50 тысяч гривен. Однако на драгоценные покупки есть исключения.

Также мы писали, что для того, чтобы выяснить, можно ли получить субсидию, можно воспользоваться специальной формулой. Она также позволит определить объем получаемых денег. Размер субсидии определяется разницей между социальными нормативами платы за коммуналку и обязательным платежом.

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