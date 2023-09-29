Українці можуть отримати знижку на газ: як це зробити

Платіжки на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН

З настанням опалювального сезону, зазвичай зростає кількість спожитого газу. Відповідно, платити доведеться також набагато більше.

У Пенсійному фонді України розповіли, як можна отримати знижку на оплату газу.

Читайте також:

Як отримати знижку на газ

У Пенсійному фонді повідомляють, що постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" визначено соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

За доставку та розподіл газу можна платити менше. Для цього можна скористатися пільгою, що надається, якщо витрата на місяць не перевищує встановлених соціальних нормативів.

Зокрема, передбачено такі норми споживання для пільги:

З газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання — 3,3 куб. м на одну особу на місяць.

З газопостачання за наявності газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 5,4 куб. м на одну особу на місяць

З газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 куб. м на одну особу на місяць.

ПФУ оприлюднив соціальні нормативи. Фото: скриншот

Нагадаємо, російське вторгнення болісно вдарило по українській економіці і розкрутило маховик інфляції в країні. За минулий рік загалом ціни зросли на 26,6%. Проте, попри таку сумну статистику, економіка України витримала, а зростання цін вдалось суттєво вповільнити. Ще у січні 2023 року Національний банк України прогнозував сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році. Наразі експерти прогнозують, що ціни в країні будуть зростати ще повільніше.