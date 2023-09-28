Тарифи в Україні — чи зміняться ціни на електрику, газ та воду з 1 жовтня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у жовтні 2023 року отримають квитанції для розрахунку за житлово-комунальні послуги. Зокрема, вартість газу, опалення та гарячої води для громадян в опалювальний сезон залишиться без змін.

Новини.LIVE розповідають, чи зміняться тарифи у жовтні.

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Тарифи на електрику

Тариф на електричну енергію у жовтні не зміниться. Ціни на світло підвищили у червні 2023 року. Тож, нині українці платять за єдиним тарифом — 2,64 гривні на один кіловат. Як очікується, такий тариф протримається до нового року. Проте у Міністерстві енергетики обіцяють, що дію тарифу продовжать до кінця холодного сезону.

Споживачі можуть зменшити суми у комунальних платіжках, встановивши двозонні чи тризонні лічильники. Завдяки двозонному у нічний час кіловат електроенергії обійдеться в 1,32 грн замість 2,64 грн. Таким чином, основне навантаження на електромережу лягатиме вночі, а вдень — можна заощаджувати.

Тарифи на воду

Без змін залишаться і тарифи на воду. У липні Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення майже для всіх водоканалів країни. Однак після критики президента — відмовилась від таких намірів.

Тарифи на послуги 34 водоканалів хотіли підвищити у середньому на 32%. В Нацкомісії підрахували, що у середньому кінцева сума у платіжках за водоспоживання домогосподарством (дві-три особи) мала зрости на 62 грн/міс (разом з ПДВ).

Тому підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення — відкладене в часі і в жовтні українці платитимуть, як і раніше.

Тарифи на газ

В Україні 98% усіх споживачів одержують природний газ від Нафтогазу. Там запевнили, що чинний тариф не змінюватимуть принаймні до кінця сезону. Тобто в жовтні громадяни надалі будуть користуватися газом за ціною 7,96 грн/кубометр.

Також деякі українці з 1 жовтня матимуть право на зниження тарифу на доставку газу. Як зазначають у НКРЕКП, значно зменшиться річна замовлена потужність для споживачів побутового природного газу, частково чи повністю відрізана від постачання. Це у підсумку вплине на оплату послуг розподілу. Пов'язано це з відповідним рішенням Нацкомісії, що регулює процес енергетики та комунпослуг.

Також уряд ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на ресурс для підприємств теплокомуненерго. Вони надалі купуватимуть газ за ціною 7,4 грн/кубометр.

Більше про тарифи

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців. За словами керівника комапнії Олексія Чернишова, цього року Україна завдяки нарощенню власного видобутку природного газу зможе забезпечити себе ресурсом взимку.

Також ми писали, що український уряд повернув газопостачальній компанії "Нафтогаз України" функції так званого постачальника "останньої надії". Компанія забезпечуватиме українців "блакитним паливом" весь період воєнного стану та ще упродовж пів року після його скасування.