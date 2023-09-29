Украинцы могут получить скидку на газ: как это сделать

Платежки на оплату коммунальных услуг. Фото: УНИАН

С наступлением отопительного сезона обычно растет количество потребленного газа. Соответственно, платить придется тоже гораздо больше.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, как можно получить скидку на газ.

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Как получить скидку на газ

В Пенсионном фонде сообщают, что постановлением Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 г. № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания" определены социальные нормы жилья и социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг.

За доставку и распределение газа можно платить меньше. Для этого можно воспользоваться предоставляемой льготой, если расход на месяц не превышает установленных социальных нормативов.

В частности, предусмотрены следующие нормы потребления для льготы:

С газоснабжения при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 куб. м на одного человека в месяц.

С газоснабжения при наличии газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 куб. м на одного человека в месяц

С газоснабжения при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 куб. м на одного человека в месяц.

ПФУ обнародовал социальные нормативы. Фото: скриншот

Напомним, российское вторжение болезненно ударило по украинской экономике и раскрутило маховик инфляции в стране. За прошлый год цены в целом выросли на 26,6%. Однако, несмотря на столь печальную статистику, экономика Украины выдержала, а рост цен удалось существенно замедлить. Еще в январе 2023 Национальный банк Украины прогнозировал замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Пока эксперты прогнозируют, что цены в стране будут расти еще медленнее.